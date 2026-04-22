響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

富邦金控號召金控及9家子公司，前進北台灣最大的國寶級濕地─新竹香山濕地。 圖／富邦金控提供

富邦邁入65周年重要里程碑，響應4/22世界地球日精神，將持續以「正向力量 成就可能TM」為使命，從金融本業出發，攜手供應商、客戶與大眾，透過資金導引、風險管理與全民參與，推動價值鏈永續轉型，讓每個角色都能成為改變的一部分。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，台灣邁向永續社會需要各界持續投入，富邦金控將積極串連供應商、客戶與大眾，讓金融成為支持轉型的力量，攜手為台灣累積長遠而正向的改變。

富邦金控近年持續擴大綠色投融資規模，2025年綠色金融實績已突破新台幣2.7兆元，並進一步調升2030年目標至3.2兆元，加速引導投融資客戶邁向淨零；2025年，富邦亦提出更積極的脫碳時程，明確訂定2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前退出非典型油氣產業之投資與承保業務（若已提出符合巴黎協定目標之減碳轉型計畫者除外），推動產業永續轉型。

在企業內部，富邦亦透過員工永續行動深化企業永續文化。員工永續活動邁入第3年，4 月中號召金控及9家子公司近百位同仁造訪北台灣國寶級濕地「新竹香山濕地」，投入約0.2公頃台灣原生種海草「甘藻」棲地的復育工作，另外同步清除238公斤海洋廢棄物，以實際行動守護生物多樣性；對外，富邦金控自2021年推動「Run For Green® 跑步植樹倡議」，讓大眾可透過日常運動參與環境行動，五年來累計逾40.6萬人次參與、跑步里程突破1,124萬公里、認領超過12.8萬棵樹，今年更將自下半年起擴大結合投入社會關懷，讓民眾每一步行動，轉化為支持公益的共好力量。

富邦人壽：從資金配置到議合行動 打造保險業的永續影響力

在邁向淨零轉型的路上，保險業不僅是風險承擔者，更是長期資本的重要推手。富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽持續布局綠色債券、綠能科技等低碳領域，並訂2030年綠色金融投資目標；截至2025年底，相關投資金額已突破1.99兆元，較2024年成長10%，所投資的富邦能源子公司也已完成併網上線，為能源轉型注入實質動能。

除投資布局外，富邦人壽也透過議合機制，關注被投資企業碳排管理、SBT減碳目標與執行情形，並自2021年起連續舉辦「ESG環境永續暨綠色採購供應商交流大會」，攜手中小企業提升永續意識，同時2026年亦擴大水資源保育力道，不僅連六年關心河川廢棄物議題，更啟動執行海洋保育產學合作計畫，以實際行動呼應世界地球日所倡議的永續未來。

台北富邦銀行：以金融驅動低碳轉型 讓永續落實於產業與生活

金融資金流向能引導產業發展，是推動低碳轉型的關鍵。台北富邦銀行總經理郭倍廷指出，北富銀長期以資金與多元金融工具為核心，結合講座交流推廣，協助企業將永續目標落實為可行方案。

自2018年起，北富銀支持建置超過8GW的再生能源發電設施，每年產出約204億度綠電，離岸風電授信主辦件數居台資銀行之冠，並為國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸及永續績效連結貸款之台資銀行。同時，北富銀還推出綠電交易信託與中小企業綠電團購，建置氣候風險管理系統將永續納入營運決策。截至2025年底，綠色投融資達6,485億元，年成長11%，持續推動低碳永續。

富邦產險：從前端預防到風險承擔 全方位守護氣候韌性

面對氣候變遷帶來的極端風險與產業轉型挑戰，保險業的角色已從事後補償，進一步延伸至事前風險預防與韌性建構。富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險在再生能源領域，提供太陽能、風力發電等綠能保險，是台灣首家取得全球風力組織（GWO）安全訓練證照的保險公司，可實地進入海上風電案場查勘，協助降低建置與營運風險，提升投資信心，加速能源轉型。

除綠能保險外，富邦產險也持續推出電動車與微型電動二輪車等低碳運輸保險，並透過天然災害保險及專利風險辨識系統，協助企業提前識別風險、強化防災決策，陪伴產業與社會穩健邁向永續未來。

富邦證券：引導資本市場力量 推動永續投資行動

資本市場是推動永續轉型的重要平台。富邦證券董事長程明乾指出，富邦證券將ESG指標納入投資與承銷決策，協助企業發行綠色債券、籌措永續資金；同時，官網也設置ESG商品專區，九成以上商品符合ESG評級，讓投資人更容易把資金投向對環境與社會有正向影響的標的。透過串聯企業、投資人與市場，富邦證券讓金融真正成為推動永續的力量。

2025年，富邦證券綠色債券承銷參與率高達79%，環境永續案件占比74%，並連續四年入選證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」。對內亦同步落實綠電採購、節能減碳與營運韌性管理，展現從市場端到營運端的整體永續實踐。