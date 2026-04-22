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工程金安獎5月起報名 聚焦源頭安全設計、承攬管理

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部第20屆「推動職業安全衛生優良工程金安獎」選拔活動啟動，自5月1日起至5月20日止受理報名，此屆活動以「安全築未來、工程創標竿」為推動主軸。

勞動部舉辦的優良工程金安獎是以工程團隊整體安全衛生績效為評選核心，工程業主、專案管理單位、設計單位、監造單位及施工廠商等，應依其角色分工，落實安全衛生當責精神與風險管理責任，並透過跨單位協作與資訊整合，共同確保工程全生命周期之安全與防災效能。

勞動部指出，此屆金安獎配合《職業安全衛生法》修正及「強化職場減災行動計畫」推動，評選重點聚焦於「源頭安全設計」、「承攬管理落實」及「科技輔助防災」等面向，並將全面檢視工程於規劃、設計、施工至維運各階段之風險評估與安全管理作為。

另特別強調於設計初期即導入安全設計理念，透過工程技術手段預先消除或降低風險，並同步進行系統性風險評估，將必要之安全設備、施工方法、設計圖說及相關經費納入設計內容，使施工階段有所依循，從源頭降低職業災害發生風險。

鑑於工程實務中多層承包及分工複雜之特性，此屆選拔亦將「承攬管理」列為重要評選項目，著重於整體工程統合管理及各級承攬間風險資訊的傳遞與管控，確保安全責任鏈完整，進而降低工程職災風險。

勞動部表示，「優良工程金安獎」自開辦以來，已表揚263件優良工程及72位優良人員，為全國營造工程安全衛生管理績效之重要指標，未來將持續透過選拔機制，發掘創新且具實效之安全與防災作法，提升產業安全文化與資源運用效能，打造安全且具韌性之營造工作環境。

職場 勞動部 設計

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