台灣也有大麥克指數！全台薪資地圖揭台北薪資全台第3 但宜居僅排第6

經濟學常用「大麥克指數」衡量各國購買力，薪資查詢平台《比薪水》則推出「台灣薪資地圖」，以全台各縣市的薪資為基準，換算成咖啡、手機、電動車與房價的購買成本。直觀的天氣圖與「體感溫度」，呈現各地勞工薪資與生活品質的真實落差。以台北市為例，平均月薪44,010元高居全台第3，但計入高物價與高房價後，反映真實感受的「體感溫度」卻下滑至第6名。

台灣薪資地圖將縣市薪資水準分為大晴天、陰天、雷雨天等六個天氣等級。天氣越晴朗，代表該地薪資競爭力越高。然而，高薪並不等於高品質生活。

以台北市為例，平均月薪44,010元高居全台第3，但計入高物價與高房價後，反映真實感受的「體感溫度」卻下滑至第6名。不同的城市，同樣的薪資數字，生活壓力天差地別。

若將薪水換算成日常消費，各縣市的購買力落差更顯著。以本島薪資第1名新竹（49,857 元）與墊底的屏東相比：

•人魚牌咖啡：新竹人工作24.4分鐘可買一杯，屏東人需35.8分鐘。

•水果牌手機：新竹人工作 105.5小時就可購買，屏東人則需155.2小時。

購買一支手機的勞動時間差了將近 6 個工作天，全台薪資冷暖差距巨大。

「台灣薪資地圖」整合了平均薪資、生活消費換算及薪資分布結構。求職者除了能查詢各縣市數據，也能輸入個人月薪，比較自己在當地的薪資落點。

《比薪水》指出，全台最高與最低薪的差異倍率可達19.8倍。勞工在決定跨縣市求職前，可以參考薪資地圖的數據，評估薪水和當地生活成本的 CP 值。