52%勞工憂移工衝擊市場 50% 認為不影響自己 調查揭勞工最在意的事

印度移工引進政策引發熱議，薪資查詢平台《比薪水》調查發現，52.3% 勞工預期移工對就業市場有負面影響，卻有 50.3% 表示自己的工作未受威脅。勞工所在意的，是就業市場的整體薪資。

調查呈現有趣的矛盾現象：52.3% 勞工預期移工對就業市場有負面影響，同時卻有 50.3% 表示自己的工作未受威脅。《比薪水》交叉分析顯示，在憂心市場環境的勞工中，44.8% 認為個人職場不受影響。

這種集體不安多源於媒體與社群輿論，而非實際的職位競爭。目前移工多集中在勞力密集產業，與多數白領或技術職勞工並非競爭關係。勞工雖未感受到直接威脅，但擔心移工引進會壓低薪水，讓領到的錢被通膨吃掉。

除了經濟層面，社會安全也是民意反彈主因。調查顯示，60.7% 勞工擔心引進移工影響治安，51.8% 則認為增加社會成本。勞工普遍不認同「移工促進經濟成長，進而提升薪資」的觀點，相對不重視產業升級等間接經濟效益。

《比薪水》分析，推動移工政策時，政府與企業必須正視勞工對薪水、治安及社會成本的實質疑慮。若只談經濟成長而忽略基層配套，難以說服大眾。在擴大引進印度移工之際，應同步提升基層勞工薪資待遇、改善工作環境，並加強移工管理機制。唯有讓勞工感受到實質保障，才能真正減少民意的抗拒心理。