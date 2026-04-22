技術士技能檢定 24日起報名

2026年度全國技能檢定第二梯次報名日期為4月24日起至5月5日，勞動部鼓勵所有對專業技能有追求的青年與在職者把握報名時間，取得技術士證後，將有助於開啟更寬廣的職涯發展。

勞動力是國家發展的重要基石，勞動部勞動力發展署透過技能檢定協助勞工取得技術士證，更是企業用人與薪資加碼的重要參考指標。

勞動部舉例，任職於國內知名集團旗下營造公司的千玄，藉由不斷學習及持續報考技能檢定，順利考取「職業安全衛生管理」職類乙級及「營造工程管理」職類甲級技術士證，展現專業技能不受限的韌性外，更成功開拓高薪職涯人生。

畢業於土木工程學系的千玄，在學期間便累積了營造業的工作經驗。投身建築產業後，深切體會到若要在競爭激烈的營造業站穩腳步，取得國家專業證照是不可或缺的基石。

因此，她在工作之餘參加中國生產力中心辦理的「職業安全衛生管理員」安全衛生教育訓練課程，歷經兩次努力，順利取得「職業安全衛生管理」乙級技術士證。

取得證照後，協助她從基層員工成功轉任為公司的職業安全衛生管理人員，負責擬定規劃、督導各工地案場職業安全衛生及職場災害防止計畫業務，除了提升個人職場競爭力，年薪更將近百萬，具體實踐了「檢用合一」的精神。

千玄為進一步擴展職涯，於2024年底考取「營造工程管理」職類甲級技術士證。她感性分享：「考取證照只是職涯的開端，持續保持學習才是維持競爭力的不二法門。」這份持續取得專業技術士證的自我要求，真正展現「證照即實力」的職場價值。

勞動力發展署表示，全國技術士技能檢定考試定期舉辦，許多取得證照的年輕從業者分享「職場上不再只是學歷比拚，證照讓實力說話」，勞動力發展署同時勉勵廣大在職勞工，透過國家證照制度進行自我能力提升，將豐富的現場實務經驗與專業資格緊密結合，構築更穩固的職場競爭力。