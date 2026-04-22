快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

緊盯原油輪進口進度 經部：下個月還有4至5艘來台

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中東局勢動盪，影響全世界原油供應狀況。經濟部長龔明鑫22日表示，目前原油採購進度正常，4月預計4艘原油輪抵台，5月也規畫4至5艘油輪銜接，目前中油原油採購比重已大幅轉向美國，占比已達六成，將盡力降低地緣政治衝擊。

龔明鑫今日赴立法院經濟委員會備詢時指出，4月預計會有4艘原油輪抵台，5月也規畫4至5艘原油輪銜接；目前兩大油源供應商中油與台塑化，僅各剩一艘油輪在波斯灣作業，其餘均改由紅海及其他出口管道運送。

龔明鑫說，中油從美國採購的原油占比已提高至60%，石油安全存量持續維持在140天左右，對油源有一定程度的掌握。至於立委賴士葆詢問參與美國阿拉斯加開採案的進度，龔明鑫表示，要等看見商業計畫書內容才能確認。

立委蔡易餘詢問，近期載運200萬桶原油的台灣籍油輪即將抵達麥寮港，是否足以解決塑膠包材不足的困境，甚至緩解目前公共工程因缺乏瀝青，導致工期必須展延的問題。

龔明鑫分析，台灣每日原油使用量約15萬桶，單是這艘200萬桶的油輪到港，就足以支撐國內半個多月的需求，加上後續船班持續銜接，對穩定能源與石化原料供應具正面效益。

龔明鑫表示，目前初步盤點國內瀝青庫存及生產可供應至6月底，中油公司已啟動直接對外採購瀝青，而台塑化在原油陸續進場後，亦能加速煉製瀝青增加供給。若有承包商因瀝青短缺導致工期受阻，經濟部可針對個案進行媒合與協助。

針對未來油價走勢，龔明鑫分析，近期國際油價多在每桶90多美元徘徊，如果中東戰事逐步穩定，未來油價要高於每桶100美元的機率偏低，有機會維持在央行預估的全年均價每桶85美元，但若戰爭持續延燒，價格也可能再有波動。

能源 美國 立法院

延伸閱讀

主要石油交易商估計 伊朗戰爭造成10億桶石油供應缺口

美將轉變為原油淨出口國

油價開盤續漲、美股期指也走揚 美伊談判受阻但川普已宣布延長停火

我天然氣法定存量僅11天 綠委盼能增加

相關新聞

從碎片化到多極化 陳冲：全球化未死只是以不同形式存在

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲日前應中美文化經濟協會邀請對會員演講，演講中針對今年以來橫空出世的「碎片化」及「多極化」現象及背景多加闡述，其中針對當前國際情勢，具有特色化的新型合縱連橫，更成與會人士的焦點，也對複合式的SOI（劃分勢力範圍）表示高度關心。

台灣也有大麥克指數！全台薪資地圖揭台北薪資全台第3 但宜居僅排第6

經濟學常用「大麥克指數」衡量各國購買力，薪資查詢平台《比薪水》則推出「台灣薪資地圖」，以全台各縣市的薪資為基準，換算成咖啡、手機、電動車與房價的購買成本。直觀的天氣圖與「體感溫度」，呈現各地勞工薪資與生活品質的真實落差。以台北市為例，平均月薪44,010元高居全台第3，但計入高物價與高房價後，反映真實感受的「體感溫度」卻下滑至第6名。

52%勞工憂移工衝擊市場 50% 認為不影響自己 調查揭勞工最在意的事

印度移工引進政策引發熱議，薪資查詢平台《比薪水》調查發現，52.3% 勞工預期移工對就業市場有負面影響，卻有 50.3% 表示自己的工作未受威脅。勞工所在意的，是就業市場的整體薪資。

緊盯原油輪進口進度 經部：下個月還有4至5艘來台

中東局勢動盪，影響全世界原油供應狀況。經濟部長龔明鑫22日表示，目前原油採購進度正常，4月預計4艘原油輪抵台，5月也規畫4至5艘油輪銜接，目前中油原油採購比重已大幅轉向美國，占比已達六成，將盡力降低地緣政治衝擊。

中國惠台十大措施有用嗎？ 龔明鑫回應了

鄭習會後，中國大陸推出十大惠台措施，引發市場關注。經濟部長龔明鑫22日表示，台灣經濟已走出自己的路，對中國大陸的依賴度大幅降低，兩岸經貿應由政府間正式談判溝通為佳，避免企業經營產生不確定性與風險。

賴清德見環團坦言能源遇困難 黃國昌：應勇敢面對、檢討反省非帶風向

環團昨天入總統府，當面向賴清德總統呼籲落實非核家園，並將再運轉核電廠納入環評，但賴清德未直接回應，而是坦言遇到困難。民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，賴清德與行政院長卓榮泰應出來勇敢面對，檢討反省，而不是用這種私下對話、放話的方式來帶風向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。