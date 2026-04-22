歐盟挺飛航中立 外交部批中方干擾國際民航運作

外交部表示，歐盟發言人21日回應媒體時指出，歐方高度重視在芝加哥公約架構下，維持國際民用航空安全、有序且可預測的運作，並強調飛越領空權為國際民航的重要基礎，領空管理應具備中立性與可預測性，相關決策不應作為政治操作工具。外交部對此表達誠摯感謝與肯定，認為有助於維護國際飛航秩序。

外交部指出，總統賴清德原規劃訪問非洲友邦史瓦帝尼，屬於深化雙邊邦誼與推動合作的正當外交行動。然而，中國持續透過政治施壓，干預第三國行使空域管理權，已對國際民航運作造成不當影響，並衝擊區域飛航安全與正常外交往來。

外交部強調，我國作為國際社會負責任的一員，始終遵循相關國際規範，並對中國以政治力量干擾國際民航運作及各國正當外交互動表達強烈譴責。未來將持續與歐盟及理念相近夥伴深化合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，確保國際飛航與外交環境維持安全、開放與可預測性。