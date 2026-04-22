核三重啟審查啟動 核安會主委：核電有助穩定電價

針對國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段，國民黨立委指出，假如台灣沒有核電，勢必面對電力必缺、電價必漲、空汙必增。對此，核安會主委陳明真坦言，核電確實有助於電價穩定。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。會中國民長立委羅智強指出，提出核電廠重啟容易，但實際重啟程序是漫漫長路，樂見錯誤能源政策的改變，過去他一直說的「非核家園」三預言，就是電力必缺、電價必漲、空污必增，自己狗吠火車了這麼多年，如今終於看到政策轉彎。

對此，陳明真回應，核電確實有助於電價穩定。

羅智強指出，韓國核電廠重啟花費3年都還沒完成，美國也有核電廠2023年申請恢復運轉、去年底通過審查，也花了兩年。核安會預估審查作業時間多久，兩年內有無可能通過、有結論。

核安會核安管制組長高斌回應，當中涉及設備恢復狀況以及會中審查意見答覆情形，國外案例可當作參考，但案例不多，都是個案處理。美國這座核電廠雖審查通過，但機組還在準備作業中，還需觀察現場設備恢復情形。

國民黨立委柯志恩質詢時也問到，再運轉計畫審查相當考驗台電的回復和技術處理，以韓國為例，審查核電延役申請已經耗時3年了還沒重啟，預估是否也會這麼久？

陳明真表示，具體審查時間要以審查文件和相關進度為主，沒辦法承諾具體的再運轉時間。