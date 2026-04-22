陳冲談全球新局：從碎片化走向多極化 全球化未死但形態轉變

中美文化經濟協會日前舉辦專題演講，邀請前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲以「從碎片化到多極化，全球化猶在？」為題發表演說。陳冲指出，當前國際經貿秩序正快速轉變，世界從過去強調自由貿易的全球化時代，逐步走向「碎片化」與「多極化」並存的新格局，但全球化並未消失，而是以不同形式持續運作，引發與會者高度共鳴。演講內容如下：

我們是幸運的一群人，有幸遇到如今多變的世界。金融界著名金融學者Martin Mayer 1974年曾撰寫一本書《The Banker》，書中提到一老銀行家在退休時，眾人問他在銀行的這四五十年，變化最大為何？靜默三十秒後，他答道「Air conditioner」，除了冷氣，早年其實沒有太大變化。

如今世界已不同。五年前一則新聞，美國記者採訪獲准假釋卻不願出獄的犯人，犯人表示在監獄這30年從獄友口中聽到的世界已與當初入監時大不相同，故而不敢離開監獄，害怕自己無法適應社會。新聞中提到的僅是生活環境的改變就足以令人害怕，而如今世界經貿眾人習以為常的遊戲規則不復存在，過去教科書依循自由貿易精神而寫，新的「課綱」卻不再強調自由貿易，甚至過去在重要國際公報上強力要求加註「全力維護自由貿易」的美國代表，自歐巴馬時代開始反而反對加註，對眾人的影響不亞於生活環境的改變。

前些日子新聞報導「五角大廈官員證實台灣參與印太產業韌性夥伴(PIPIR)」，國外媒體多以defense resilience(國防韌性)報導，針對實質上的國防層面。PIPIR始於2024年，當時我國並未受邀，媒體多無報導，直至第二年被邀請才大幅見報，但綜觀各家報導，試問，我國究竟是成員國、顧問國、還是僅僅一個顧問(Advisor)？被安排擔任顧問乃因台灣在相關事務有其重要性卻無法名正言順給予member身分，但身為顧問又無法獲取重要文件，是否有實質功能則不得而知，但這代表新型態的國際情勢。

1989年後，國際社會大力推崇全球化，1999年Thomas Friedman出版The Lexus and the Olive Tree，書本副標題understanding globalization即是當時氛圍的註解。同年11月9日，美林證券(Merrill Lynch)於華爾街日報刊登全版廣告，標題為「The world is ten years old!」，再次證明1989年許多重要事件對全球化發展影響深遠，當中最重要的乃是柏林圍牆倒塌促成冷戰結束及東歐集團解體，另外，第一個GPS工作衛星的升空、Tim Bernes-Lee發表WWW(才有如今便利的網路)也都在1989年，有形無形的牆倒塌，促成了全球化。對台灣而言，12月底政府願以「臺澎金馬個別關稅領域」申請入WTO，更是我國邁入全球化的重要一步！

然而，全球化帶來了歡喜及憂慮。2002年我任證交所董事長，當時在中興大學演講時表示「全球化未全球化，但反全球化已全球化」，人類對全球化其實充滿掙扎，有強烈主張者也有反對者，端看遊戲規則對自己是否有利。諷刺的是，當年維護全球化的國家如今開始反對全球化，當年反對者在享受好處後開始思考全球化或許是好的。1944年，美國力推布列登森林協議及GATT協定，希望有日全球關稅降至零，對比去年4月2日川普全面提高關稅似乎矛盾，但兩者時空背景不同，70年前美國是全球最大出口國及貿易出超國，關稅越低對其有利，如今是全球最大貿易逆差國，自然希望提高關稅。

許多人對川普的政策感到錯愕，但其實美國在歐巴馬時代已發覺許多遊戲規則對美不利，溫和漸進通過許多法律，例如：美國復甦法、先進製造業夥伴關係計畫、委外工作轉回美國計畫等，其理念與當今川普沒有太大差別。

2023年IMF發布一份受世界矚目的報告《地緣經濟碎片化及多邊主義的未來》，隱晦敘述反全球化的概念，反應IMF內部專家的憂慮，而諸如前述PIPIR的組織在近兩三年大量出現，益加凸顯碎片化現象。2025年慕尼黑安全會議發布報告，標題為Multipolarization，反映世界正從碎片化慢慢走向多極化。今年1月6日我曾撰文「卡尼金句 警鐘長鳴」，提到加拿大總理卡尼在WEF發表憂心忡忡的演講，句句刺到川普痛處，當中提到the power of the less power starts with honesty，中等國家的力量來自於誠實面對自己、釐清自己的position，類似當年的合縱連橫，究竟要依賴super power還是與他國聯合？另外，卡尼也呼籲the middle powers must act together，因為若不是在桌上，即是在菜單上，此話出自當年美國國務卿布林肯，令人聯想19世紀列強拿刀劃分勢力範圍的揪心畫面。

在世界呈碎片化時，不妨關注一下香港。香港在幾年前被國際媒體笑話為「國際金融中心遺址」，但近幾年Hong Kong is back!香港正全力發展金融，GFCI指數穩居亞洲第一、世界第三，大力推行家族辦公室並力求成為黃金倉儲中心，唯一可惜的是功敗垂成的穩定幣。2025年3月我曾與香港主管局長餐敘，席間談到香港欲推行穩定幣法案，但香港本身即與美元採取聯繫制度，本質上已是non-digital的穩定幣，為何還需推行穩定幣政策？推測背後應另有目的：境外人民幣。當時對方避而不答，但香港在去年5月通過穩定幣法案，應該是認真的，無奈7月新聞報導政策降溫，作為全世界唯一在穩定幣市場還可有點聲音與美抗衡者，實為可惜!

自卡尼在WEF提出middle power的概念後，多極化重要性益加凸顯。歐盟已與阿拉伯國家、印度簽署FTA，猶記得2003年時大家認為多哈回合可成，直至今日卻毫無進展，經濟學人也曾有漫畫：一隻大象跳上在一艘名為WTO的船，船翻了，可見與印度達成協議多不容易！

多極化的形成除middle powers想要相互結合外，川普的作為也加速此進程。Paul Krugman指出美國的作為已使各國在經濟上與美離婚(economic divorce)，金融時報也有指出川普正促使各國與中國戀愛。若只是經濟上離婚還好，政治上的多極化將使局勢更加辛苦，觀察此次伊朗事件，若停戰的背後有中國力量，恐有更多國家轉向與中國戀愛。

合縱連橫各出奇招，除剛開始提到的PIPIR，許多小團體漸漸形成。美國也想壯大自己的「極」，當中牽涉不同面向，包含軍事、技術、礦產等。今年2月，55國礦業部長在華盛頓開會，成立以保障礦產供應鏈為宗旨的FORGE，但各國似乎不得已才參加會議，不僅無共同聲明，也找不到主席，韓國勉強願意擔任輪值主席至6月。怕得罪中國又怕得罪美國的氛圍將使多極化趨勢更加明顯。

PIPIR雖由美國發起且具體計劃包含火箭引擎生產、無人機、彈藥生產，必須將台灣納入計畫，但又擔心影響他國加入意願，只能讓台灣擔當advisor一職，此狀況與當時IPEF印太經濟架構相同，主要架構沒有包含台灣卻另外達成台美21世紀貿易倡議。上不了主桌，只好另找一個小桌子，小桌子能不能拿到主桌的資料不得而知，現在只能期盼小桌子不要越移越遠，最後消失不見。

過往的分合是軍事為主，當今則各有特色，包含經貿、原物料、金融、軍事，甚至特殊目的(如川普的Board of Peace)，世界將有複合式的SOI(Sphere of Influence)，川普就曾點名四、五個地區為美國的51州，這是川普式的唐羅主義，川普式的SOI。

愛麗絲夢遊仙境中，愛麗絲曾在岔路詢問柴郡貓該走哪條路，柴郡貓問她想往哪兒走，愛麗絲表示自己也不清楚，柴郡貓告訴她，沒有方向，走哪條都一樣。台灣該往哪走？擴大我們的scale，善用他人的scale成為我們的優勢，是我們的方向。站在多極化的十字路口，台灣不得不審慎面對。