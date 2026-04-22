強化海外布局 經濟部預計今年在美增設新據點

為協助台商因應開拓全球布局，經濟部長龔明鑫22日表示，經濟部將持續擴大海外據點，繼去年底於波蘭開拓第四個據點後，今年預計於美國再增設新據點，以就近服務當地台商聚落。

目前經濟部已於捷克布拉格、日本福岡，美國達拉斯，以及波蘭華沙等四地設立台灣貿易投資中心。龔明鑫22日赴立法院經濟委員會備詢時透露，隨著台商在美投資規模擴大、產業聚落成形，今年計畫於美國再增加據點，提供即時的投資與貿易服務，輔導廠商提升國際競爭力。

立委呂玉玲詢問，先前經濟部曾提及要於菲律賓設置據點，目前計劃是否已經暫緩？美國4月20日已經宣布要在菲律賓呂宋島成立產業園區了，希望台灣也能盡快繼續推動在菲律賓設立據點，以強化跟東協的經濟連結。

龔明鑫解釋，先前曾與工總一同前往菲律賓考察，也可能會跟美國共同合作，開拓海外產業園區的方向不變，不過目前比較確定的是今年先在美國再拓展一據點，至於菲律賓的拓點規劃，應該也會持續進行，相關細節會再進一步瞭解。

在戰略物資整備方面，呂玉玲詢問，先前中國大陸管制稀土出口，雖相關措施延長一年，但我國每年需要1,500公斤的量能，官方是否有相關的儲備機制？且去年10月原訂2030年稀土自給率30%，今年2月已上修至2029年達成50%自給率，為何能在短時間內大量提升目標值。

工研院說明，目前實驗線年產量為5公噸（5,000公斤），在經濟部協助下，預計2028年完成年產500公噸級稀土的試產線，並在2030年正式完成年產500公噸的規模化工廠，可以製成年產1,500噸的磁鐵。

龔明鑫指出，先前公斤級的產線已經試驗成功，目前中研院也承諾將產能擴大，只要有原料進來，工廠就能執行。至於礦源部分，也持續推動來源多元，積極與美國、加拿大及澳洲洽談原礦供應，只要有原礦進來，我方就能執行精煉，確保關鍵原物料不因外部環境而斷炊。