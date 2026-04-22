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中國惠台十大措施有用嗎？ 龔明鑫回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

鄭習會後，中國大陸推出十大惠台措施，引發市場關注。經濟部長龔明鑫22日表示，台灣經濟已走出自己的路，對中國大陸的依賴度大幅降低，兩岸經貿應由政府間正式談判溝通為佳，避免企業經營產生不確定性與風險。

龔明鑫今日出席立法院經濟委員會備詢。針對立委賴瑞隆問及中國大陸惠台措施影響，龔明鑫指出，相關措施有涉及中小企業交易，但內容寫得很模糊，兩岸之間若能有政府對政府簽訂合約，方式會更為穩定，「而不是今天這樣、明天這樣，這對廠商會很困擾。」

龔明鑫分析，目前這些惠台措施，不少是過去曾開放，但在2016年陸續取消的項目，如果要再次開放，不要設有條件會比較好。而台灣過去也從分散市場等因應方式，獲得很好的效果，去年台灣經濟成長率達到8.68％，今年也有望超過7％，證明台灣正走在正確的道路上。

龔明鑫強調，就像對美談判時，也希望廠商開發歐洲市場以分散風險，目前不會刻意要跟中國大陸斷絕經貿關係，而是持續進行多元市場開發。

立法院 賴瑞隆 兩岸

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