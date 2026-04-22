賴清德見環團坦言能源遇困難 黃國昌：應勇敢面對、檢討反省非帶風向

環團昨天入總統府，當面向賴清德總統呼籲落實非核家園，並將再運轉核電廠納入環評，但賴清德未直接回應，而是坦言遇到困難。民眾黨新北市長參選人黃國昌今表示，賴清德與行政院長卓榮泰應出來勇敢面對，檢討反省，而不是用這種私下對話、放話的方式來帶風向。

黃國昌表示，他老實說，他有點不知要怎麼回答這個問題，聽起來心情很複雜，賴清德總統這番說詞，跟民進黨政府去年的說詞，怎麼180度大轉彎，當初卓榮泰是用什麼態度跟嘴臉，在面對核三要延役的訴求？民進黨在立法院那麼多的立法委員，對於修核管法，指著其他人的鼻子，說都是中共同路人、幫中共開後門，結果現在賴清德自己出來說，政府壓力很大。

黃國昌表示，他要告訴賴總統，企業的壓力更大，人民的壓力更大，在民進黨錯誤的能源政策下，漲了那麼多次的電價，用人民的納稅錢撥補了好幾千億，壓力大的不是政府啊，壓力大的是企業，是一般的市井小民。人民的壓力才大。

黃國昌指出，民進黨錯誤的能源政策，讓那些搞綠電的，每一個油滋滋的、賺得缽滿盆滿的，綠營怎麼會壓力大？綠營因為這幾年的政策配合，該撈的都撈好撈滿了，現在生活過得非常的好啊，賺了大把的銀子，苦果是由全台灣人民來承受。政府的壓力怎麼會大？人民的壓力才大。

黃國昌表示，民進黨就勇敢面對錯誤的能源政策，不要透過這種私下的放話，來帶風向，去年卓榮泰、賴清德怎麼講的，出來勇敢面對，去檢討反省，在錯誤的能源政策下，台灣被耽誤了多少時間？包括人才流失、相關設備的準備、整個能源配比，目前能源韌性如此的脆弱，根本沒有辦法面對，目前國際社會上面變化以及台灣能源供應無虞的目標需求，這個才是民進黨政府應該公開出來說清楚講明白的事情，而不是透過跟環團見面的時候，私下對話、放話的方式來帶風向。