第二階段碳費等5月收完再討論 彭啓明：國家訂價不符市場機制

碳費今年進入繳費元年，排碳大戶今年5月將繳交第一筆碳費，初估為45億元。面對第二階段碳費的調整問題，環境部長彭啓明22日表示，今年收完之後才會來討論，當初訂定碳費的調升目標，執行後發現「由一個國家訂定一個價錢」並不符合市場機制，未來更傾向用ETS總量管制排放交易。

環境部22日赴立法院社福衛環委員會進行「氣候變遷調適現況與全球調適目標接軌」報告。立法委員王育敏在質詢時點出，原先預估首年碳費預估會收60億元，但現在只剩下45億元，質疑這短差的15億元落差。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，因為有九成的企業申請自主減量計畫，因此可適用較低的費率，導致碳費較原先預估落差。

王育敏質疑，自主減量計畫遭環團質疑有三大缺失，包括減量路徑缺乏依據與數據支撐、缺乏透明監督機制、欠缺具體量化措施。她指出，國際上普遍利用碳費調升作為減碳的工具，但環境部日前透露不採取碳費調升，「我不曉得是現在不調升，還是未來都不會調升？」

對此，彭啓明澄清，企業申請自主減量計畫，就必須白紙黑字承諾要在2030年可以達到，如果達不到就要回到300元的碳費費率，所以具體目標一定要做，企業的自主減量計畫在官網上都會公告，相關列出來的項目都是經過專家審查審議通過。

王育敏追問「你真的覺得你這樣的一個碳費、你現在的收費的制度，未來跟國際可以接軌嗎？你未來有調升的能力嗎？還是說遇到企業一反彈的時候，事實上環境部就是退讓？」

彭啓明強調，今年5月才會收到第一筆的碳費。什麼時候有在評估要不要調升？我們基本上要今年收完之後，可能明年可以來討論、明年之後的這個事情。他進一步指出，當時碳費審議會決定碳費的時候，有一個調升的目標，但後來在執行的時候也發現，透過一個國家訂定一個價錢來調整是不符合市場機制的，所以更傾向用這個ETS總量管制的排放交易這樣的做法，以新制度的做法能夠把企業真實的碳定價反應到成本上面，這是環境部未來期待的做法。