立委關心核電審查時程 核安會：首次實質審查預計5月中下旬

核電廠重啟與否備受關注，核安會核安管制組長高斌22日表示，目前國內核電廠運轉執照均已屆期，若要繼續運轉，須依核管法提出申請，經確認符合法規後，才會同意換發運轉執照。至於審查時程，目前已開始文件審查，預計第一次實質審查會議將於5月中下旬召開。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。會中民進黨立委陳培瑜關切台灣過去缺乏類似重啟案例，若核電廠要重啟運轉相關的審查程序。

高斌表示，目前國內核電廠運轉執照均已屆期，若要繼續運轉，須依核管法提出申請。申請主要需提交兩大類文件，第一是「運轉計畫」，目的在於將原本進入除役階段的機組恢復至可運轉狀態；二是相關技術報告，包括老化管理、老化評估及安全分析等內容，也就是台電所稱的「自主安全檢查」。

高斌說，上述文件須通過核安會的安全審查與現場查證，確認符合法規後，才會同意換發運轉執照，審查過程除核安會內部技術人員外，也會邀請核工、機械、土木結構及儀電等領域的外部學者專家共同參與，所有審查文件與意見將公開於核安會網站，供社會大眾檢視。

高斌坦言，目前確實國內外可參考案例有限，但仍會參考國際經驗並採個案審查方式，依據法規與安全要求，循序漸進進行評估與現場確認，確保台電各項作業符合法規與安全標準。

至於相關的審查時程，高斌說明，目前已開始進行文件審查，預計第一次實質審查會議將於5月中下旬召開。審查意見若經委員確認可公開，將即時上網公告，而非待全部審查完成後才一次公布。

陳培瑜追問，國際上核電安全常採「同儕審查」機制，例如由國際原子能總署或其他國際機構，邀請各國專家進行跨國審查與經驗交流，詢問台灣是否會採行類似作法？

高斌說，據他了解台電公司將委託國際同儕審查，完成自主安全檢查後再進行，核安會也會將該審查意見納入整體評估。

此外，核安會已於今年3月27日收到核三廠運轉執照換照申請及檢附再運轉計畫相關文件，也已依規畫進行程序審查。至於核電廠審查進度，陳明真受訪會前時指出，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安審查標準。

至於核電重啟是否應該環評，陳明真說，輻射防護相關的環境影響主責單位還是核安會，其他環境影響部分會和環境部進一步討論。