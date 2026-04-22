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新聞眼／民生和工業「搶電」…能源政策錯誤 全民都受害

聯合報／ 本報記者陳儷方
台電呼籲各界支持電力建設。圖為台電大樓外招牌。 圖／聯合報系資料照片
台電呼籲各界支持電力建設。圖為台電大樓外招牌。 圖／聯合報系資料照片

中東戰火自二月廿八日延燒至今，全球能源情勢持續緊繃。然而，台灣外銷訂單卻在ＡＩ浪潮的護衛下逆勢噴發，四月訂單金額衝上九一一億美元天際線，年增率百分之六十六改寫史上次高增速。亮眼的成績單背後，ＡＩ產業的快速擴張面臨「斷糧」危機的壓力，這威脅並非來自人才或矽料，而是供電壓力。

隨著半導體建廠潮湧動，用電需求疾速攀升。台電依據廠商建廠計畫評估，二○二六至二○三○年新增用電需求將突破五百萬瓩，平均年增一百萬瓩。也就是說從現在開始的五年內，年年面臨用電成長量是過去二點五倍的壓力，不論是電力調度還是電力基礎建設都是一大挑戰，台電也坦言這是前所未見的情況。

台積電數個二奈米廠陸續在高雄建廠，民團形容其進駐將「用光高雄的電」，反映民間對於半導體產業用電強度的關注與憂慮。

面對潛在的電力缺口壓力，台電呼籲各界支持電力建設，但真正的癥結在於能源政策的僵固。事實上，發展綠電確實是應該走的路，社會對於「以核養綠」有高度共識，從二○一八年通過的「以核養綠」公投就可見一斑，藉由核能來做為發展綠電的過渡工具，讓具有穩定發電能力的核電供應民生，綠電則是給有需求高科技廠商，如台積電等。

但民進黨卻被意識形態綁架，不顧公投結果，驟然廢核，不僅造成電費大漲、電力吃緊，也導致民生與工業用電「搶電」，政策的錯誤，人民或是企業，都是受害者。賴總統昨天向環團坦言，如今的能源政策確實遇到困難，政府供電壓力很大，必須重新考量核電。這一番坦誠的「告白」，也讓人感慨，這一來一往，社會已付出多大代價。

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半導體狂用電 …興達電廠負擔加重 高雄人憂犧牲健康

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2奈米廠耗電凶…環團喊話 台積應扛更多綠電責任

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國發基金啟動掃雷 釋股須先過五關

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國發金金退場 市場點名Gogoro虧損降、如興缺潛力

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