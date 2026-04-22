新聞眼／民生和工業「搶電」…能源政策錯誤 全民都受害

中東戰火自二月廿八日延燒至今，全球能源情勢持續緊繃。然而，台灣外銷訂單卻在ＡＩ浪潮的護衛下逆勢噴發，四月訂單金額衝上九一一億美元天際線，年增率百分之六十六改寫史上次高增速。亮眼的成績單背後，ＡＩ產業的快速擴張面臨「斷糧」危機的壓力，這威脅並非來自人才或矽料，而是供電壓力。

隨著半導體建廠潮湧動，用電需求疾速攀升。台電依據廠商建廠計畫評估，二○二六至二○三○年新增用電需求將突破五百萬瓩，平均年增一百萬瓩。也就是說從現在開始的五年內，年年面臨用電成長量是過去二點五倍的壓力，不論是電力調度還是電力基礎建設都是一大挑戰，台電也坦言這是前所未見的情況。

台積電數個二奈米廠陸續在高雄建廠，民團形容其進駐將「用光高雄的電」，反映民間對於半導體產業用電強度的關注與憂慮。

面對潛在的電力缺口壓力，台電呼籲各界支持電力建設，但真正的癥結在於能源政策的僵固。事實上，發展綠電確實是應該走的路，社會對於「以核養綠」有高度共識，從二○一八年通過的「以核養綠」公投就可見一斑，藉由核能來做為發展綠電的過渡工具，讓具有穩定發電能力的核電供應民生，綠電則是給有需求高科技廠商，如台積電等。

但民進黨卻被意識形態綁架，不顧公投結果，驟然廢核，不僅造成電費大漲、電力吃緊，也導致民生與工業用電「搶電」，政策的錯誤，人民或是企業，都是受害者。賴總統昨天向環團坦言，如今的能源政策確實遇到困難，政府供電壓力很大，必須重新考量核電。這一番坦誠的「告白」，也讓人感慨，這一來一往，社會已付出多大代價。