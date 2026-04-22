聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統見環團坦言：能源供應遇困難 須考量核電
賴政府宣布將重啟核電，引發部分環團反彈。環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，會中重申應落實非核家園的目標，以及老舊核電重啟則須環評等議題。不過環團會後轉述，賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。對於環團要求核電廠重啟需進行環評，賴總統則無回應。
環保團體代表每年都在世界地球日前後和總統會面提出環境建言，此對話機制今年邁入第廿三年，過去環團與民進黨併肩在街頭反核，如今賴政府宣布返核，在環團內部引發激盪。
全國NGOs環境會議的召集團體代表、自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓說，昨會中賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，如今光電也出現環境保育爭議，便宜的電也讓再生能源推廣遇到困難，但賴總統仍強調一定要符合核安無虞、核廢有解、社會共識三原則，才會重啟核電。
總統府國策顧問施信民指出，這次針對老舊核電廠若要申請再運轉，提出必須依最新國際規範進行環評，但是賴總統對此沒有任何回應，僅說因應國際局勢變化，必須需要重新考量核電的使用。
環境會議議題溝通平台召集人何宗勳指出，前總統蔡英文任內，在核電除役前大力推動再生能源，但當時的推動環境不是很理想，如今面對台灣經濟成長太快、綠能發展不如預期、ＡＩ產業提早布局等，賴總統坦言政府壓力很大，現在就是依法按程序重啟核電。由於上周民進黨的民調指出，有六成受訪民眾支持核電，認為賴總統最後會基於民意基礎重啟核電。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。