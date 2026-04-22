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賴總統見環團坦言：能源供應遇困難 須考量核電

聯合報／ 記者李柏澔周佑政／台北報導
環保團體代表在地球日前夕與賴清德總統會面。 記者李柏澔／攝影
環保團體代表在地球日前夕與賴清德總統會面。 記者李柏澔／攝影

賴政府宣布將重啟核電，引發部分環團反彈。環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，會中重申應落實非核家園的目標，以及老舊核電重啟則須環評等議題。不過環團會後轉述，賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。對於環團要求核電廠重啟需進行環評，賴總統則無回應。

環保團體代表每年都在世界地球日前後和總統會面提出環境建言，此對話機制今年邁入第廿三年，過去環團與民進黨併肩在街頭反核，如今賴政府宣布返核，在環團內部引發激盪。

全國NGOs環境會議的召集團體代表、自然保育與環境資訊基金會董事長陳瑞賓說，昨會中賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，如今光電也出現環境保育爭議，便宜的電也讓再生能源推廣遇到困難，但賴總統仍強調一定要符合核安無虞、核廢有解、社會共識三原則，才會重啟核電。

總統府國策顧問施信民指出，這次針對老舊核電廠若要申請再運轉，提出必須依最新國際規範進行環評，但是賴總統對此沒有任何回應，僅說因應國際局勢變化，必須需要重新考量核電的使用。

環境會議議題溝通平台召集人何宗勳指出，前總統蔡英文任內，在核電除役前大力推動再生能源，但當時的推動環境不是很理想，如今面對台灣經濟成長太快、綠能發展不如預期、ＡＩ產業提早布局等，賴總統坦言政府壓力很大，現在就是依法按程序重啟核電。由於上周民進黨的民調指出，有六成受訪民眾支持核電，認為賴總統最後會基於民意基礎重啟核電。

世界地球日 賴清德 環團 能源 核電

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