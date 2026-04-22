半導體狂用電 …興達電廠負擔加重 高雄人憂犧牲健康

高雄因高科技產業需求，未來預估用電量大增，台電另提出興達電廠二期燃氣更新改建計畫，除新設燃氣機組外，原訂近年除役的舊燃氣機組，也要延役至二○三七年；如今南科楠梓園區預期年用電量超過百億度，附近居民憂心未來興達電廠負擔加重，「犧牲我們健康」。

高雄有三座大型火力發電廠，有三成餘電「外送」至外縣市。

「不是要重啟核能發電嗎？拖什麼？」烏林投自救會長黃福來不滿說，為何需要用電就必須犧牲火力發電廠周邊居民的居住安全和健康？若政府有供電壓力就應盡快讓核三恢復運轉，同時呼籲台積電、日月光等半導體大廠能承擔起責任，提高使用再生能源。

高雄市長陳其邁說，「南電北送讓高雄市民承擔整個外部的環境成本並不合理」。國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩也反對「南電北送」，呼籲中央加速重啟核電，興達燃煤四號機應立即除役。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆則說，電力長期南電北送並不公平，行政院承諾在今年底前研議「差別電價」可能性，讓長期承擔發電環境成本的區域獲得更合理的回應。