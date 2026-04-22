聽新聞
0:00 / 0:00

半導體狂用電 …興達電廠負擔加重 高雄人憂犧牲健康

聯合報／ 記者郭韋綺宋原彰巫鴻瑋張議晨／高雄報導
台電計畫興達電廠舊燃氣機組，延役到2037年。圖為興達電廠。 圖／聯合報系資料照片
台電計畫興達電廠舊燃氣機組，延役到2037年。圖為興達電廠。 圖／聯合報系資料照片

高雄因高科技產業需求，未來預估用電量大增，台電另提出興達電廠二期燃氣更新改建計畫，除新設燃氣機組外，原訂近年除役的舊燃氣機組，也要延役至二○三七年；如今南科楠梓園區預期年用電量超過百億度，附近居民憂心未來興達電廠負擔加重，「犧牲我們健康」。

高雄有三座大型火力發電廠，有三成餘電「外送」至外縣市。

「不是要重啟核能發電嗎？拖什麼？」烏林投自救會長黃福來不滿說，為何需要用電就必須犧牲火力發電廠周邊居民的居住安全和健康？若政府有供電壓力就應盡快讓核三恢復運轉，同時呼籲台積電、日月光等半導體大廠能承擔起責任，提高使用再生能源。

高雄市長陳其邁說，「南電北送讓高雄市民承擔整個外部的環境成本並不合理」。國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩也反對「南電北送」，呼籲中央加速重啟核電，興達燃煤四號機應立即除役。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆則說，電力長期南電北送並不公平，行政院承諾在今年底前研議「差別電價」可能性，讓長期承擔發電環境成本的區域獲得更合理的回應。

台積電 興達電廠 台電 健康 核電 燃氣

延伸閱讀

用電量驚人！台積電高雄開發案 環團喊話：綠電自己扛

周韻采／能源危機推演勢在必行

時空背景不同 賴總統會面環團未再承諾非核家園

高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

相關新聞

新聞眼／民生和工業「搶電」…能源政策錯誤 全民都受害

中東戰火自二月廿八日延燒至今，全球能源情勢持續緊繃。然而，台灣外銷訂單卻在ＡＩ浪潮的護衛下逆勢噴發，四月訂單金額衝上九一一億美元天際線，年增率百分之六十六改寫史上次高增速。亮眼的成績單背後，ＡＩ產業的快速擴張面臨「斷糧」危機的壓力，這威脅並非來自人才或矽料，而是供電壓力。

賴總統見環團坦言：能源供應遇困難 須考量核電

賴政府宣布將重啟核電，引發部分環團反彈。環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，會中重申應落實非核家園的目標，以及老舊核電重啟則須環評等議題。不過環團會後轉述，賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。對於環團要求核電廠重啟需進行環評，賴總統則無回應。

半導體狂用電 …興達電廠負擔加重 高雄人憂犧牲健康

高雄因高科技產業需求，未來預估用電量大增，台電另提出興達電廠二期燃氣更新改建計畫，除新設燃氣機組外，原訂近年除役的舊燃氣機組，也要延役至二○三七年；如今南科楠梓園區預期年用電量超過百億度，附近居民憂心未來興達電廠負擔加重，「犧牲我們健康」。

2奈米廠耗電凶…環團喊話 台積應扛更多綠電責任

環境部昨召開「南部科學園區楠梓園區」第二階段環評範疇界定會議，也就是台積電在高雄五個二奈米廠的開發案。環保團體昨指出，該開發案的年用電量約一一二億度，等同於高雄市去年整年住商的用電規模，若再加上沙崙生態科學園區，預估一年將新增約二○一億度用電，所需用電卻全靠高汙染的高雄興達電廠。

國發基金啟動掃雷 釋股須先過五關

國發基金日前以「例行性退場」為由，申報出售「綠能國家隊」聯合再生持股，共四二○萬股，但仍保有一席董事席次，這也是國發基金近兩年來多次被批不當投資後，首次對踩雷的持股啟動退場機制。市場點名，國發基金接下來的處分標的可能鎖定如興或電動機車龍頭Gogoro，國發基金則表示，退場標的與流程需保密。

國發金金退場 市場點名Gogoro虧損降、如興缺潛力

國發基金投資不時傳出踩雷，但國發基金表示，投資有賺有賠，攤開過去的投資成果，獲利仍占大多數；至於被點名應處分退場的企業，有些在努力掙扎，而有些則在谷底看不到翻身機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。