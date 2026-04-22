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2奈米廠耗電凶…環團喊話 台積應扛更多綠電責任

聯合報／ 記者李柏澔簡永祥陳儷方郭韋綺宋原彰巫鴻瑋張議晨／連線報導
環境部昨舉行「南科楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，環保團體呼籲台積電不能只當吃電怪獸，也應承擔更多綠電與環境責任。記者葉信菉／攝影
環境部昨舉行「南科楠梓園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議，環保團體呼籲台積電不能只當吃電怪獸，也應承擔更多綠電與環境責任。記者葉信菉／攝影

環境部昨召開「南部科學園區楠梓園區」第二階段環評範疇界定會議，也就是台積電在高雄五個二奈米廠的開發案。環保團體昨指出，該開發案的年用電量約一一二億度，等同於高雄市去年整年住商的用電規模，若再加上沙崙生態科學園區，預估一年將新增約二○一億度用電，所需用電卻全靠高汙染的高雄興達電廠

台積回應 持續增購綠電

環團呼籲，台積電不能只當吃電怪獸，應承擔更多綠電與環境責任。台積電則說，配合擴廠需求（特別是高雄二奈米廠），持續增加綠電採購，去年綠電占比已達百分之十四點一，累積簽約四點四ＧＷ再生能源。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑說，台積電計畫持續擴廠，但在環評書件上只說所需電力將由台電供應，顯然沒有負起相應的綠電責任。

環境權保障基金會主任湯琳翔認為，除了南科楠梓園區外，台積電在南科沙崙園區未來也要增至少二點三ＧＷ用電需求，但經濟部卻將供電全押在興達電廠，導致興達不但要新增多個大型燃氣機組，舊的燃氣機組也無法除役，根本是拿別人的肺賺自己的錢。

環團強調，目前台積電持續在全台各地擴廠，將衝擊台灣整體的能源規畫，台積電不能只做一個「很願意買綠電的廠商」。

昨範疇界定會議中，開發單位指出，由於高雄市可用產業用地僅約九公頃且零散分布，其餘工業區也已飽和，本計畫用地多為中油公司所有，相較大規模徵收私地的不確定性與衝擊更具開發可行性，本計畫已是唯一兼具環境保護與國家發展需求的最適選址方案，無其他技術規畫替代方案。

不過有環評委員認為，論證相當不足，建議補充具體比較基準，例如不同開發強度、分期開發、低衝擊開發或分散式設施配置等替代情境，以提升決策合理性，而非僅以政策必要性否定替代可能。

環委最後要求，開發單位應確認本案不開發的優缺點及對國家財務的影響，並提出具前瞻可行技術的環保措施替代方案，納入第二階段環評後續作業參酌。

台電指出，政府對於未來產業用電發展均有妥適規畫，目前供電無虞，強調各地都在積極爭取設廠，呼籲各界支持電力建設。

高雄市經發局表示，去年高雄總發電量約四四七億度，用電量約三○二億度，自發自用比率約六十八％，有充足能源支應產業；另持續推動多元綠能，綠電占比持續提升。

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