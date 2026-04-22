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國發金金退場 市場點名Gogoro虧損降、如興缺潛力

聯合報／ 記者林海／台北報導

國發基金投資不時傳出踩雷，但國發基金表示，投資有賺有賠，攤開過去的投資成果，獲利仍占大多數；至於被點名應處分退場的企業，有些在努力掙扎，而有些則在谷底看不到翻身機會。

國發基金在二○一五年投資Gogoro，當時持股約百分之三點八，被視為政府扶持電動機車的象徵，但電動機車處於發展初期，高昂的固定成本、電池技術瓶頸、市場滲透率以及政府補助變化等因素，都是讓電動機車還無法獲利的原因，即便Gogoro已經在美國那斯達克上市，但股價表現不佳，也始終無法轉虧為盈。

不過，Gogoro近兩年積極進行體質調整，財務控管上有一定成果，展現出「瘦身有成」與「財務止血」的轉型跡象，更訂下二○二八年要達成車輛事業損益兩平，邁向全面獲利的目標，檢視近期營運狀況虧損已經大幅收斂，加上運具電動化仍是趨勢，因此雖被點名，預期排序應不會在前列。

牛仔褲大廠如興二○一七年現金增資雖獲國發基金參與，但後續因經營不善陷入財務危機，股價大跌，還被列入全額交割股，更被監察院糾正，認定投後管理失靈，未有效發揮監督權責損及權益。

如興雖然在去年透過費用控管成功轉虧為盈，全年獲利一點六九億元，但過去的連續虧損，加上投資爭議，分析師也認為，紡織股已經沒有太大的發展潛力，更不是「未來國家明星產業」，加上沒有展現創新轉型的方向，若真的要檢視投資目的與成果，那國發基金沒有不退場的理由。

美國 如興 電動機車

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