國發基金啟動掃雷 釋股須先過五關

國發基金日前以「例行性退場」為由，申報出售「綠能國家隊」聯合再生持股，共四二○萬股，但仍保有一席董事席次，這也是國發基金近兩年來多次被批不當投資後，首次對踩雷的持股啟動退場機制。市場點名，國發基金接下來的處分標的可能鎖定如興或電動機車龍頭Gogoro，國發基金則表示，退場標的與流程需保密。

國發基金先前宣布將處分聯合再生持股，由於國發基金具有指標性的意義，且在集中市場出售，造成聯合再生股價出現劇烈波動，但國發基金表示，是考量策略投資階段性目的已達成才退場辦理釋股，但等於是在「雷區」中開了第一槍，也讓市場更關注身處雷區的投資標的是否也在退場行列中。

對此，國發基金強調，啟動退場有一定的程序，基本上必須「過五關」，首先在遴選出釋股標的後，會先舉行釋股政策評估會議，討論釋股必要性、優先順序和委託鑑價必要性等細節，確認後就會舉行投資評估審議委員會，決定釋股方式、底價以及期間，接著在召集人核定後，就會啟動釋股作業。

國發基金指出，全部處分或是部分處分都是釋股模式之一，而聯合再生也不是第一個退場標的，過去已經有超過四成的標的已經退場，且都有獲利，此次針對聯合再生的釋股，只占了國發基金所持不到百分之五。此外，過去釋股大多採行「化整為零」的方式，避免一次釋出太多影響股價，這次釋出聯合再生持股採取事先申報方式，主要是券商評估目前的市況後，認為釋股對交易量和行情不會有太大影響。 但對於外界點名國發基金投資的如興、東貝光電，甚至是先前爆出誤用陸製零件的Gogoro是否也會退場，國發基金表示，有些投資的標的是上市櫃企業，因此在處理上須要保密，無法對外公布，但國發基金不可能永久持股，否則就沒有循環資金可以挹注其他產業。

至於退場時間，國發基金指出，必須要看當時投資的政策目的是否已達成，當初投資如興是根據「產業創新轉型基金轉型要點」，要點中也寫明五年後要做檢視。此外，獲利與否會是退場的考量點，是否上市櫃、股價是否高於成本也都要思考。

據了解，國發基金投資如興的時間點在二○一七年，至今已經約九年，營運狀況不佳，因此被認為可能會是下一個被國發基金處分的標的。