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軍工產業無人機大單來了 漢翔、雷虎表態爭取訂單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國防部無人機採購預算高達3,350億元，且多採購台廠產品，包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、銘旺科（2429）等大廠，都表態將爭取無人機大單。航太龍頭漢翔表示樂觀其成，目前就等具體規格出爐。

漢翔近二年積極布局無人機，開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可隨時上市。

另一方面，漢翔已設有一條無人機生產線，協助智飛科技執行國防部規劃採購的無人機標案，包含各型監偵與攻擊型無人機，成為智飛生產與組裝代工夥伴。漢翔表示，未來只要廠商有需求，都可為其代工組裝。漢翔將無人機業務視為填補勇鷹高教機量產結束後營收缺口的關鍵動能，並透過布局，轉型為無人機系統整合商。

雷虎科技表示，國防部採購規劃明確展現國防戰略由傳統大型武器系統，轉向以無人載具為核心的不對稱作戰模式。過去已累積無人艇實測、無人機實測與技術整合經驗，持續推動無人載具量產化發展。

雷虎同步發表「鐵三角PapaDELTA」無人機系列，強調鋁合金沖壓製程可提升生產效率與產品一致性，兼具Blue UAS合規優勢，強化不對稱作戰能力；自主研發「Seashark 800」（海鯊號800）去年在蘇澳港完成中科院無人艇比武展示，現正量產「Seashark TT600（海鯊號600）」。

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