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軍工產業無人機大單來了 下訂總數將逾21萬架…預算3,350億元

經濟日報／ 記者李人岳余弦妙／台北報導
立法院將協商1.25兆元軍購特別條例，國防部21日首度公布七大類採購項目。圖／報系資料照片
立法院將協商1.25兆元軍購特別條例，國防部21日首度公布七大類採購項目。圖／報系資料照片

立法院將協商1.25兆元軍購特別條例，國防部昨（21）日首度公布七大類採購項目。在無人載具方面，將採購各型無人機、無人艇超過21萬架，預算3,350億元，可望在未來數年為國內軍工產業及相關供應鏈帶來大筆訂單。

國防部長顧立雄日前赴立法院專案報告預算細節，七大類採購項目昨日首度曝光，部分與美方合作，部分在國內採購。無人載具包含監測型、攻擊型等各種規格及類型。

國防部先前曾強調，為建置無人機本土自製量能、提升防衛作戰韌性，國防部規劃籌購各類型無人機、無人艇，透過長期、大量訂單帶動產業投資，建置無人機本土自製量能。

根據國防部公布資料，數量最大宗為濱海攻擊型無人機，將委製軍備局，執行國內公開採購共20萬8,200架；另也包括委製中科院採購銳鳶二型海搜戰術型無人機32架；委製軍備局，執行國內採購濱海監偵型無人機1,446架；商購垂直起降智慧型無人機280架等。

此外也計畫向美軍購ALTIUS-600ISR共478架，用於敵情監偵、通訊中繼等，以及ALTIUS-700M反甲攻擊型無人機共1,554架。另有部分列為機密資料，目前並未公開。

其餘預算規畫項目，還包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空、反彈道及反裝甲飛彈、AI輔助與C5ISR指管系統、強化作戰持續量能、台美共同研發及採購合作之裝備、系統等。

其中台美共同研發及採購合作之裝備、系統部分，匡列預算640億元，不過這部分採購項目均仍列為機密。

國防部指出，目前特別預算所需預算規劃1.25兆元，分八年執行，平均每年約需1,560億元；另後續長期性新增軍事投資需求金額高達700億餘元，公務預算不足以支應急迫性建案需求，因此國防部編列特別預算，以滿足戰備急需之聯合戰力整建規劃。

據了解，國防部政策目標是透過足夠產業規模與訂單支撐，推動技術引進與創新。

無人機為五大信賴產業重要一環，經濟部去年提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，規劃從2025年到2030年六年間，預計投入442億元，推動無人機發展，應用範疇涵蓋國防安全等，將有助相關供應鏈發展。

中科院 美方 立法院

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