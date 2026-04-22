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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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3月因中東戰事影響 傳產接單翻紅...價漲量增

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

傳統產品接單有望持續回溫？經濟部統計，3月因中東戰事影響，上游原物料價漲量增，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等貨品，接單金額年增率紛紛轉為正成長。不過經濟部認為，全球需求回溫並不明顯，傳產價漲量增趨勢能否持續，須視地緣政治變化。

經濟部統計處長黃偉傑表示，3月傳產接單，年增率出現正成長，受到中東戰事影響，上游原物料價格上升，使接單金額增加；至於量的部分，業者反映有備貨需求，目前備貨供應足夠。

黃偉傑坦言，業者反映3月有備貨需求，但整體全球需求回溫並不明顯；他舉基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等貨品接單，3月接單呈正成長，但第1季累計下來，僅有些微正成長，塑橡膠製品、化學品第1季接單成長率皆不到1%，反映市場需求量並不夠。

他指出，業者反映有部分備貨是農曆春節之後，3月有大單之後，4月傳產接單是否會持續或減少，不確定因素很高。

中東 經濟部 價格

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