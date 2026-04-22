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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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今年3月外銷接單超級旺 美國增76%登頂

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

今年3月外銷接單超級旺，經濟部統計處昨（21）日指出，3月來自美國訂單高達345.2億美元，創歷年單月新高，年增76.4%，增幅歷年單月最大，反映出美國市場對AI需求有多強勁。

經濟部統計處指出，3月我國主要接單地區下單金額表現亮麗，皆出現高成長率，增加產品主要是資訊通信產品及電子產品。經濟部統計處長黃偉傑表示，世界各國都在發展主權AI，對高階或一般伺服器需求都很大。

3月美國訂單為345.2億美元，年增76.4%，以資訊通信增加87.3億美元或增154.1%較多。第1季869.9億美元，年增 62.6%。

黃偉傑指出，除高階半導體、伺服器外，美國筆電訂單也增加，惟因當前部分零組件價格上漲，筆電價格也不斐，是否會持續帶動需求，仍有待觀察。

3月中國大陸及香港訂單158.8億美元，年增45.7%，以電子產品增74.9%較多。第1季接單405.2億美元，年增33.7%。

歐洲3月訂單102.8億美元，年增45.2%，以資訊通信產品增79.1%較多。第1季接單264.4億美元，年增30.3%。歐洲訂單主要是伺服器及筆電較多。

東協3月訂單179.1億美元，金額創新高，年增94.4%。東協訂單中以電子產品增126%、資訊通信產品增131%較多。第1季接單467.2億美元，年增64.5%。主要以一般伺服器及記憶體為多。

經濟部 美國

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