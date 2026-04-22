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連14紅…3月外銷訂單年增65% 衝破900億美元創高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部21日發布3月外銷訂單911.2億美元，寫下首見單月破900億美元的驚人紀錄，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，表現超乎市場預期，年增率呈連14紅。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
經濟部21日發布3月外銷訂單911.2億美元，寫下首見單月破900億美元的驚人紀錄，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，表現超乎市場預期，年增率呈連14紅。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照

經濟部昨（21）日發布3月外銷訂單911.2億美元，寫下首見單月破900億美元的驚人紀錄，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，表現超乎市場預期，年增率呈連14紅。經濟部認為，AI紅利將使台灣外銷訂單一路長紅到年底。

經濟部統計處長黃偉傑表示，3月接單表現之所以如此亮眼，主要是在AI浪潮下，接單優於預期，包括半導體、記憶體、及伺服器等接單都大增；另外，傳產接單因近期地緣政治影響，價格上漲，加上年後仍有備貨需求，接單較預期佳，對3月接單貢獻不小。

黃偉傑表示，今年IMF（國際貨幣基金）、及ADB（亞洲開發銀行）於4月分別發布報告，對於未來經濟預測皆認為，目前受地緣政治影響，能源價格上升，雖會抑制經濟成長率，但全球出現AI新趨勢，兩份報告都點名台灣因在AI供應鏈占有重要地位，成為經濟危機的「緩衝劑」、「護城河」，因此台灣出口表現優於世界主要國家，甚至上修台灣經濟成長率。

黃偉傑表示，AI現已為全球企業、政府大力投資項目，即便全球經濟成長趨緩，但企業及政府在AI投資金額未減少，台灣AI供應鏈因此受益，他認為，AI護城河「紅利」將一路到年底。

經濟部曾在今年初預估，除過年因素外，今年接單有望月月700億美元，甚至上看800億美元大關，沒想到3月接單就直衝900億美元大關，創單月新高，表現超亮眼。總計今年第1季外銷訂單金額2,319.1億美元，較上年同季增加50%。

黃偉傑指出，因地緣政治風險及貿易保護主義加深全球經濟下行風險，惟AI相關應用加速擴展，加以各國AI基礎設施持續推進，將推升半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助支撐外銷接單動能，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈高度成長。

台灣AI紅利主要由資訊通信產品、電子產品兩大接單產品支撐。經濟部統計，3月資訊通信產品接單342.8億美元，創歷年單月新高，年增120.9%，亦創歷年單月最大增幅，主因受惠AI及雲端運算服務需求強勁，激勵伺服器與網通產品接單動能，加上筆電新品效應挹注；第1季821.5億美元，年增92.8%。

3月電子產品接單金額367.1億美元，亦創歷年單月新高，年增73.7%，受惠AI、高效能運算等商機不墜，推升IC製造、晶片通路、記憶體等接單續增；第1季955.5億美元，年增58.7%。

供應鏈 價格 IMF

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