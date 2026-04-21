傳產景氣回春？經濟部：中東戰事推升價格 接單轉正但需求回溫有限

傳統產品接單有望回溫？經濟部統計指出，3月因中東戰事影響，上游原物料價漲量增，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等貨品，接單金額年增率紛紛轉為正成長。不過經濟部認為，全球需求回溫並不明顯，傳產價漲量增趨勢能否持續，須視地緣政治的變化。

經濟部統計處長黃偉傑表示，3月傳產接單，年增率已出現正成長，受到中東戰事影響，上游原物料價格上升，使得接單金額增加；至於量的部分，業者反映有備貨需求，目前備貨供應是足夠。

黃偉傑坦言，業者反映3月有備貨需求，但整體全球需求回溫並不明顯；他舉基本金屬製品、塑橡膠製品、化學品等貨品接單，3月接單呈正成，但第1季累計下來，僅有些微正成長，塑橡膠製品、化學品第1季接單成長率皆不到1%，反映市場需求量並不夠。

他指出，業者反映有部分備貨是農曆春節之後，3月有大單之後，4月傳產接單是否會持續或減少，不確定因素很高。

經濟部統計指出，3月基本金屬製品接單22.0億美元，年增2.9%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI需求擴張，加以銅價上漲推升接單成長，惟鍍鋅鋼接單動能轉弱，抵銷部分增幅。第1季58.7億美元，年增1.5%。

機械產品方面，3月接單20.5億美元，年增20.8%，主因半導體業者積極擴充產能，推升半導體設備需求上揚，加上自動化設備需求持續旺盛。第1季57.1億美元，年增20.7%。

3月塑橡膠製品接單16.9億美元，年增9.2%，主因國際油價攀升，上游原料價格跟漲，加以下游客戶備貨意願轉強。第1季43.2億美元，年增0.5%。3月化學品接單16.7億美元，年增14.7%，主因藥品與產業用化學品訂單成長，加上產品報價上揚所致。第1季41.4億美元，年增0.7%。