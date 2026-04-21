美國AI需求超強勁！3月對台下單345億美元、年增76% 皆創歷年單月新高

我國今年3月接單超級旺，經濟部統計處21日指出，3月來自美國訂單高達345.2億美元，創下歷年單月新高紀錄；較上年同期增加76.4%，增幅也是歷年單月最大，反映出美國市場對AI需求有多強勁。

經濟部統計處指出，3月我國主要接單地區下單金額表現亮麗，皆出現高成長率，增加產品主要是資訊通信產品及電子產品。經濟部統計處長黃偉傑表示，世界各國都在發展主權AI，對高階或是一般伺服器需求都很大。

3月美國訂單為345.2億美元，年增76.4%，以資訊通信增加87.3億美元或增154.1%較多。第1季869.9億美元，年增 62.6%。黃偉傑指出，除了高階半導體、伺服器之外，美國筆電訂單也增加了，主要是有新品上市，惟因當前部分零組件價格上漲，筆電價格也不斐，是否會持續帶動需求，仍有待觀察。

3月中國大陸及香港訂單158.8億美元，年增45.7%，以電子產品增加44.2億美元或增74.9%較多。第1季接單405.2億美元，年增33.7%。黃偉傑分析，大陸訂單以一般記憶體、一般伺服器較多，因大陸無法進口高階伺服器，對AI需求仍會帶動一般伺服器成長。

歐洲3月訂單102.8億美元，年增45.2%，以資訊通信產品增加27.2億美元或增79.1%較多。第1季接單264.4億美元，年增30.3%。官員說，歐洲訂單主要是伺服器及筆電較多。

東協3月訂單179.1億美元，金額創下歷年單月新高紀錄，年增94.4%，為2024年2月以來最大增幅。東協訂單中以電子產品增加41.1億美元或增126.0%較多、資訊通信產品增加40.3億美元或增131.0%次之。第1季接單467.2億美元，年增64.5%。官員表示，東協訂單主要以一般伺服器及記憶體為多。