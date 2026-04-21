快訊

是誰在摜殺？台指期夜盤上半場逆勢跌破38K大關

中職／今天PitchCom有乖乖！鄭浩均飆生涯第二場接力無安打比賽

粉絲心中不敗CP！認了全演藝圈只愛上蔡小虎 龍千玉吐婚約真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣3月接單太狂！經濟部：AI成「護城河」 外銷訂單一路長紅到年底

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部21日發布3月外銷訂單金額統計，出現首次單月破900億美元驚人紀錄，來到911.2億美元，創下歷年單月新高。圖／聯合報資料照片
經濟部21日發布3月外銷訂單金額統計，出現首次單月破900億美元驚人紀錄，來到911.2億美元，創下歷年單月新高。圖／聯合報資料照片

經濟部21日發布3月外銷訂單金額統計，出現首次單月破900億美元驚人紀錄，來到911.2億美元，創下歷年單月新高，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，表現大大超乎市場預期，呈連續14個月正成長走勢。經濟部表示，AI紅利將使我國外銷訂單一路長紅到年底。

經濟部統計處長黃偉傑表示，3月接單表現之所以超乎預期，主要是在AI浪潮下，接單情勢高於原本預期，包括半導體、記憶體、及伺服器等接單都大增；另外，傳產接單因近期地緣政治影響，價格上漲，加上年後仍有備貨需求，傳產接單表現較預期佳，對3月接單貢獻不小。

黃偉傑表示，今年IMF（國際貨幣基金）、及ADB（亞洲開發銀行）於4月分別發布最新報告，對於未來經濟預測皆認為，在目前受地緣政治影響，能源價格上升，雖會抑制經濟成長率，但全球出現AI新趨勢，全球從未出現過AI產品，兩分報告都點名台灣因在AI供應鏈占有重要地位，成為經濟危機的「緩衝劑」、「護城河」，因此台灣出口表現優於世界主要國家，甚至上修台灣經濟成長率。

黃偉傑表示，為了主權AI，AI現已為全球企業、政府大力投資項目，即便全球經濟成長趨緩，但企業及政府在AI投資金額未減少，台灣AI供應鏈因此受益，他認為，AI護城河「紅利」將一路到年底。

經濟部曾在今年初預估，除過年因素外，今年接單有望月月700億美元，甚至上看800億美元大關，沒想到3月接單就直衝900億美元大關，表現超亮眼。總計今年第1季外銷訂單金額2,319.1億美元，較上年同季增加50%。

黃偉傑指出，因地緣政治風險及貿易保護主義加深全球經濟下行風險，惟AI 相關應用加速擴展，加以各國 AI 基礎設施持續推進，將推升我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助於支撐我國外銷接單動能，因此，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈現高度成長。

台灣AI紅利，主要是由資訊通信產品、電子產品兩大接單產品支撐。經濟部統計指出，3月資訊通信產品接單342.8億美元，創歷年單月新高，年增120.9%，亦創歷年單月最大增幅，主因受惠AI及雲端運算服務需求強勁，激勵伺服器與網通產品接單動能，加上筆電新品效應挹注；第1季821.5億美元，年增92.8%。

3月電子產品接單金額367.1億美元，創歷年單月新高，年增73.7%，受惠AI人工智慧、高效能運算等商機不墜，推升IC製造、晶片通路、記憶體等接單續增；第1季955.5億美元，年增58.7%。

半導體 經濟部 外銷訂單

延伸閱讀

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

相關新聞

連2年投資台灣！經濟部核准Google兩項共270億元增資案

經濟部投審會21日核准二件來自美商Google增資案，合計增資達新台幣270.7億元，分另從事數據處理及電子資訊供應服務、以及半導體相關領域的存貨採購等業務。

傳產景氣回春？經濟部：中東戰事推升價格 接單轉正但需求回溫有限

傳統產品接單有望回溫？經濟部統計指出，3月因中東戰事影響，上游原物料價漲量增，基本金屬、塑橡膠製品、化學品等貨品，接單金額年增率紛紛轉為正成長。不過經濟部認為，全球需求回溫並不明顯，傳產價漲量增趨勢能否持續，須視地緣政治的變化。

美國AI需求超強勁！3月對台下單345億美元、年增76% 皆創歷年單月新高

我國今年3月接單超級旺，經濟部統計處21日指出，3月來自美國訂單高達345.2億美元，創下歷年單月新高紀錄；較上年同期增加76.4%，增幅也是歷年單月最大，反映出美國市場對AI需求有多強勁。

賴總統：能源安全即國家安全 全力確保能源供需穩定與自主

賴清德總統21日下午接見「2026第23屆全國NGOs 環境會議環保團體代表」時表示，面對環境議題，公民團體與政府不只是監督與被監督關係，更是共同推動國家進步的夥伴並強調，能源安全就是國家安全。政府將全力確保能源供需的穩定與自主，並且持續提升能源自主與韌性。

美國關稅退稅平台CAPE正式啟用 有權聲明僅限2對象

美國政府20日正式啟用第一階段關稅退稅平台CAPE，作為因法院判決需退還IEEPA關稅的行政處理機制。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，目前IEEPA關稅退稅僅能透過CAPE辦理，並無其他替代管道，且CAPE是採集中式、分階段推動的行政申請制度，而非自動退稅的安排。

首次破900億美元！3月外銷訂單911.2億美元創新高 年增高達65.9%

經濟部21日發布3月外銷訂單金額首次單月破900億美元，來到911.2億美元，年增高達65.9%，表現跌破市場眼鏡，超級亮眼，呈連續14個月正成長走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。