快訊

3國家取消賴總統專機飛航許可 他們與中國大陸經貿關係為何？

卓揆補提中選會3人名單！她被提名副主委 委員名單法務部次長入列

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

美國關稅退稅平台CAPE正式啟用 有權聲明僅限2對象

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國總統川普去年4月宣布對各國課徵對等關稅，今年被法院推翻，退稅平台CAPE於4月20日啟用。（路透）
美國總統川普去年4月宣布對各國課徵對等關稅，今年被法院推翻，退稅平台CAPE於4月20日啟用。（路透）

美國政府20日正式啟用第一階段關稅退稅平台CAPE，作為因法院判決需退還IEEPA關稅的行政處理機制。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，目前IEEPA關稅退稅僅能透過CAPE辦理，並無其他替代管道，且CAPE是採集中式、分階段推動的行政申請制度，而非自動退稅的安排。

KPMG會計師張智揚指出，第一階段適用退稅標的包括：尚未完成清關的進口報單、自清關日起算未逾80日的進口報單；特別注意的是，僅限進口人或當初代為申報該等進口報單且具證照的報關行，才有資格提交CAPE聲明，要求退還關稅。

進口人和報關行可以預期，當CAPE聲明被美國海關CBP接受後，IEEPA關稅退稅款原則上大約會在60到90天內撥款，KPMG表示，這只是一個大致的時間參考，CBP 並不保證一定會在這個時程內完成退稅，如果案件遇到法規審查，CBP可能需要更多時間處理，實際撥款時間也可能會延後。

CBP官方問答集提醒，CAPE對申報資料的正確性要求甚高，申請一經送出即不接受修改或補正，KPMG建議企業於逐筆盤點受IEEPA關稅影響的報單後，避免一次性大量上傳，以降低退件後需重新申報的風險。

KPMG副執行長丁傳倫特別提醒企業須留意，退稅進度與時點將依行政流程推進，不同案件處理速度不一；是否能實際取得退款，關鍵在於是否符合平台既定申請與資料要求；後續階段的適用範圍與時程，仍有待CBP進一步公告。

關稅 美國

延伸閱讀

系統過載 商家申請川普關稅退稅卡關 CBP：正在排解故障

美國關稅退稅 留意四重點

2026報稅／5月綜所稅申報準備起跑 三退稅時間出爐

跨境交易怎麼節稅？ 資誠揭用對租稅協定差很大

相關新聞

連2年投資台灣！經濟部核准Google兩項共270億元增資案

經濟部投審會21日核准二件來自美商Google增資案，合計增資達新台幣270.7億元，分另從事數據處理及電子資訊供應服務、以及半導體相關領域的存貨採購等業務。

美國關稅退稅平台CAPE正式啟用 有權聲明僅限2對象

美國政府20日正式啟用第一階段關稅退稅平台CAPE，作為因法院判決需退還IEEPA關稅的行政處理機制。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，目前IEEPA關稅退稅僅能透過CAPE辦理，並無其他替代管道，且CAPE是採集中式、分階段推動的行政申請制度，而非自動退稅的安排。

首次破900億美元！3月外銷訂單911.2億美元創新高 年增高達65.9%

經濟部21日發布3月外銷訂單金額首次單月破900億美元，來到911.2億美元，年增高達65.9%，表現跌破市場眼鏡，超級亮眼，呈連續14個月正成長走勢。

無懼中東戰事、AI續熱 3月外銷訂單911億美元再創新高

3月外銷訂單再度衝破天際線，接單金額高達911.2億美元，創歷年單月新高，飆速成長65.9％，連14紅；累計今年第1季外銷訂單金額2319.1億美元，刷新歷年單季新高紀錄，年成長50％。經濟部統計處預估4月外銷訂單金額870～890億美元，年增47.3％～50.7％。

終止引進印度移工？ 卓榮泰：沒有任何產業提出需求

國民黨立委王鴻薇今質詢，強力反對印度移工進入台灣，行政院是否會終止引進印度移工？行政院長卓榮泰答詢，不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但目前沒有任何產業，提出引進印度移工需求。

AI新時代／軟體建構的世界正在瓦解 如何走進智核時代

過去15年，全球產業印證一個事實—「軟體正在吃掉世界」（Software is eating the world）。然而，2025年開始，冷酷的反轉正在發生：AI正開始「消化」這些軟體。AI把「軟體產業」從價值中心，降級為基礎設施。「人頭租金」（SaaS 訂閱模式）曾是資本市場的閃耀明星，將會是末日降臨？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。