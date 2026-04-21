美國關稅退稅平台CAPE正式啟用 有權聲明僅限2對象

美國政府20日正式啟用第一階段關稅退稅平台CAPE，作為因法院判決需退還IEEPA關稅的行政處理機制。KPMG安侯建業聯合會計師事務所表示，目前IEEPA關稅退稅僅能透過CAPE辦理，並無其他替代管道，且CAPE是採集中式、分階段推動的行政申請制度，而非自動退稅的安排。

KPMG會計師張智揚指出，第一階段適用退稅標的包括：尚未完成清關的進口報單、自清關日起算未逾80日的進口報單；特別注意的是，僅限進口人或當初代為申報該等進口報單且具證照的報關行，才有資格提交CAPE聲明，要求退還關稅。

進口人和報關行可以預期，當CAPE聲明被美國海關CBP接受後，IEEPA關稅退稅款原則上大約會在60到90天內撥款，KPMG表示，這只是一個大致的時間參考，CBP 並不保證一定會在這個時程內完成退稅，如果案件遇到法規審查，CBP可能需要更多時間處理，實際撥款時間也可能會延後。

CBP官方問答集提醒，CAPE對申報資料的正確性要求甚高，申請一經送出即不接受修改或補正，KPMG建議企業於逐筆盤點受IEEPA關稅影響的報單後，避免一次性大量上傳，以降低退件後需重新申報的風險。

KPMG副執行長丁傳倫特別提醒企業須留意，退稅進度與時點將依行政流程推進，不同案件處理速度不一；是否能實際取得退款，關鍵在於是否符合平台既定申請與資料要求；後續階段的適用範圍與時程，仍有待CBP進一步公告。