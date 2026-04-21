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連2年投資台灣！經濟部核准Google兩項共270億元增資案

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部投審會21日核准二件來自美商Google增資案，合計增資達新台幣270.7億元。 中央社
經濟部投審會21日核准二件來自美商Google增資案，合計增資達新台幣270.7億元。 中央社

經濟部投審會21日核准二件來自美商Google增資案，合計增資達新台幣270.7億元，分另從事數據處理及電子資訊供應服務、以及半導體相關領域的存貨採購等業務。

這是Google連2年申請在台增資。Google在去年3月，透過Google英國子公司來台增資台灣科高工程有限公司，金額約新台幣70億元。

經濟部投審會今日核准7件重大投資案件，其中核准僑外投資三件、核准金額約288.3億元。對外投資核准4件，金額約9.5億美元。

在僑外投資方面，經濟部指出，與Google相關有兩案。第一案是美商Google透過全資子公司新加坡商FRUCTAN HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.以相當於新台幣253億3,760萬元等值之外幣，增資特許投資顧問公司，從事數據處理及電子資訊供應服務業務。

第二案是美商Google間接透過全資子公司新加坡商CONNECTDS SINGAPORE PTE. LTD.以相當於新台幣17億4,000萬元等值之外幣，增資台灣科高供應鏈有限公司，從事半導體相關領域之存貨採購等業務。

第三案是英屬開曼群島商科科科技股份有限公司（KKCOMPANY TECHNOLOGIES INC.）以5,520萬2,002美元，受讓取得瑞奧公司約88.72%股份，從事線上學習平台及新媒體創作者經紀業務。

在對外投資部分，第一案是仁寶電腦以8,500萬美元投資英屬維京群島AC ADVANCED TECH, L.P.，從事投資顧問、承作投資組合及基金管理業務。

第二案是國泰人壽保險以對投資事業英屬澤西島CATHAY WALBROOK HOLDING 1 LIMITED之債權英鎊2億8,500萬元（約折合3.9億美元）轉作前述投資事業之增資股本，從事不動產投資管理經營業務。

第三案是華新麗華以7,000萬歐元投資盧森堡WALSIN LIHWA EUROPE S.A R.L.，從事投資控股業務，並作為華新麗華公司在歐洲區域管理中心及實質控股公司。

第四案是南亞科技以4億美元投資英屬維京群島NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，從事一般投資業務，資金用途以美元定存為主，以降低南亞科公司外匯避險成本。

Google 經濟部 增資

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