首次破900億美元！3月外銷訂單911.2億美元創新高 年增高達65.9%

過去15年，全球產業印證一個事實—「軟體正在吃掉世界」（Software is eating the world）。然而，2025年開始，冷酷的反轉正在發生：AI正開始「消化」這些軟體。AI把「軟體產業」從價值中心，降級為基礎設施。「人頭租金」（SaaS 訂閱模式）曾是資本市場的閃耀明星，將會是末日降臨？

2026-04-21 07:00