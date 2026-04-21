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首次破900億美元！3月外銷訂單911.2億美元創新高 年增高達65.9%
經濟部21日發布3月外銷訂單金額首次單月破900億美元，來到911.2億美元，年增高達65.9%，表現跌破市場眼鏡，超級亮眼，呈連續14個月正成長走勢。
經濟部統計處長黃偉傑表示，3月接單表現超乎預期，主要是AI需求超預期，包括半導體、記憶體、及伺服器等；另外，傳產接單因價升，以及年後仍有備貨需求，傳產接單表現不錯，對3月接單貢獻不小。
黃偉傑表示，今年IMF、及ADB分別發布報告，對於未來經濟預測皆認為，在目前受地緣政治影響，能源價格上升，將會抑制經濟成長率，但全球出現AI新趨勢，AI產品全球從未出現過，兩分報告都點名台灣因在AI供應鏈占有重要地位，成為經濟危機的「緩衝劑」、「護城河」，因此台灣出口表現優於世界主要國家，甚至上修台灣經濟成長率。他認為，到今年底，台灣仍會有AI「護城河紅利」。
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