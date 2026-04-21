無懼中東戰事、AI續熱 3月外銷訂單911億美元再創新高

3月外銷訂單再度衝破天際線，接單金額高達911.2億美元，創歷年單月新高，飆速成長65.9％，連14紅；累計今年第1季外銷訂單金額2319.1億美元，刷新歷年單季新高紀錄，年成長50％。經濟部統計處預估4月外銷訂單金額870～890億美元，年增47.3％～50.7％。

經濟部統計處分析，AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，帶動相關供應鏈需求攀升，加以國際主要原物料上漲，備貨意願轉強，帶動外銷訂單高速成長，表現優異。

按貨品別觀察，受惠AI浪潮帶動新興科技應用商機持續熱絡，帶動資訊通信及電子產品訂單成長，3月接單分別年增120.9％、73.7％；光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，致3月接單年增4.2％。

傳統貨品因半導體設備及自動化設備訂單成長，致機械3月接單年增20.8％；化學品及塑橡膠製品因藥品與產業用化學品訂單成長，加上客戶備貨意願轉強，分別年增14.7％及9.2％；基本金屬則受惠AI需求帶動相關銅箔及銅箔基板接單動能，加以銅價上漲，致年增2.9％。

展望未來，地緣政治風險及貿易保護主義加深全球經濟下行風險，惟AI相關應用加速擴展，加以各國 AI 基礎設施持續推進，將推升我國半導體先進製程伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助於支撐我國外銷接單動能。