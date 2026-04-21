蕭美琴：結合產官學研 推動數位與淨零「雙軸轉型」

副總統蕭美琴21日上午出席「地球解方2026永續設計行動年會」開幕式時表示，當前世界面臨地緣政治動盪、能源危機及極端氣候等挑戰，環境永續及社會健康風險，已是無法迴避的課題。並強調，推動永續需仰賴政府與民間跨域合作，盼內化為每一個人的使命感，讓臺灣成為全球淨零轉型最可靠的防線，為下一代打造更具希望與永續的未來。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸在世界地球日前夕參加「地球解方2026永續設計行動年會」開幕式，和所有關心臺灣及深愛這塊土地的夥伴們齊聚一堂，為「Accelerate for 2030」凝聚共識與力量。

蕭美琴提到，當前世界充滿新的變數及挑戰，包括地緣政治風險升高，衍生能源危機等新課題；同時，高齡化與少子化已成為已開發國家的共同挑戰，加上極端氣候頻繁，2025年臺灣接連遭逢丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪等災害，對人民的生命財產安全帶來重大損害。當環境、經濟及社會等難題交疊在一起，不僅衝擊每個人的日常，更對臺灣整體社會韌性帶來重大考驗；在這個時刻，環境永續及社會健康風險，已是無法迴避的課題。

蕭美琴指出，主辦單位今年的破題非常精準，點出當前全球面臨的「價值-行動缺口」。有高達八成多的民眾渴望永續與安定的生活，卻只有少數人真正付諸行動。要跨越這道鴻溝，光靠法規和科技是不夠的，這也是今年大會特別倡議內在發展目標（IDG）的原因；尤其是面對不確定性，更應回歸內在、培養同理心、勇氣與協作能力。

蕭美琴表示，當商業利益與社會利益看似產生衝突時，透過對話與連結，即能夠化解專業立場間的對立，進而促進跨領域合作，創造共榮共贏的契機。這種由內而外的韌性，早已深植於臺灣人心中。數十年來，臺灣歷經地震、颱風，甚至是世界級的疫情，更挺過無數外來的壓力，但我們從未屈服，總能在關鍵時刻展現出靈活應變以及堅定的韌性。

蕭美琴說，賴總統已推動「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」及「國家氣候變遷對策委員會」，這三大委員會的議題環環相扣，從國安、能源、醫療到基礎設施全面強化，都需要政府與民間共同參與。

蕭美琴也指出，永續不只是全政府的工作，更需結合產官學研、非營利組織及各領域專業多方協作及共同推動。在永續的道路上，臺灣絕對是世界可以信賴的夥伴。去年政府已正式實施碳定價，全面啟動第二次的能源轉型，尤其是積極發展多元綠能、深度節能，更積極導入智慧儲能以及防救災型的電網，展現國家一步步往更具韌性的方向發展。

蕭美琴進一步強調，臺灣也需善用科技與人工智慧實力，推動數位與淨零「雙軸轉型」，並以解方及行動解決社會所面臨的挑戰。創新以及軟硬體建設，都需要政府及民間共同來驅動，讓永續內化成為每一個人的使命感。推動永續從來都不是單打獨鬥，只有透過多元的夥伴關係，才能實現從一個人、到一群人的集體突破。期待共同努力，讓臺灣成為全球淨零轉型最可靠的防線，更讓世界看到最自由、強韌且溫暖的臺灣，為下一個世代打造更有希望、更具永續的未來。