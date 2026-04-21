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終止引進印度移工？ 卓榮泰：沒有任何產業提出需求

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與勞動部長洪申翰（右）上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（左）與勞動部長洪申翰（右）上午到立法院備詢。記者林澔一／攝影

國民黨立委王鴻薇今質詢，強力反對印度移工進入台灣，行政院是否會終止引進印度移工？行政院長卓榮泰答詢，不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但目前沒有任何產業，提出引進印度移工需求。

王鴻薇說，關切引進印度移工議題的民眾，一部分是關心婦幼的安全，擔心印度從國內至全世界很多新聞報導有性侵問題，另外是勞動部遲遲無法，解決失聯移工黑洞，政府統計大概9萬4千人失聯，行政院是否會終止引進印度移工？

卓榮泰答詢，勞工政策4項原則，國家需要更多的本國勞工跟外籍移工；其次勞動部已經在全球各地，尤其是東南亞國家多元的引進各國的勞工；第三是，有沒有產業在台灣需要引進印度移工，也要看產業的需求。第四是就算要引進，也要符合印度跟我方政府談好各種規定，他不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但勞動部方面，「目前沒有任何產業提出需求」。

勞動部長洪申翰也強調，安全是他們最重視的。

國民黨 行政院 勞動部

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