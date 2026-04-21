聽新聞
0:00 / 0:00
終止引進印度移工？ 卓榮泰：沒有任何產業提出需求
國民黨立委王鴻薇今質詢，強力反對印度移工進入台灣，行政院是否會終止引進印度移工？行政院長卓榮泰答詢，不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但目前沒有任何產業，提出引進印度移工需求。
王鴻薇說，關切引進印度移工議題的民眾，一部分是關心婦幼的安全，擔心印度從國內至全世界很多新聞報導有性侵問題，另外是勞動部遲遲無法，解決失聯移工黑洞，政府統計大概9萬4千人失聯，行政院是否會終止引進印度移工？
卓榮泰答詢，勞工政策4項原則，國家需要更多的本國勞工跟外籍移工；其次勞動部已經在全球各地，尤其是東南亞國家多元的引進各國的勞工；第三是，有沒有產業在台灣需要引進印度移工，也要看產業的需求。第四是就算要引進，也要符合印度跟我方政府談好各種規定，他不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但勞動部方面，「目前沒有任何產業提出需求」。
勞動部長洪申翰也強調，安全是他們最重視的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。