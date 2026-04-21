核電是否重啟？ 卓榮泰：電力穩定優先、核三尚未具重啟條件

台灣是否重啟核電議題備受關注，行政院長卓榮泰21日強調，台灣產業快速發展，需要穩定且充足的電力供應，這也是對產業及國際社會的責任。過去10年綠能發展已有顯著成長，較10年前已有大幅提升。目前對於核三的進度，僅進入「重啟準備程序」，尚未具備正式重啟條件，仍需經過完整安全審查與程序。

卓榮泰今日赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」，會中民眾黨立委劉書彬提到，在《溫室氣體減量及管理法》建立基礎後，相關千億規模的預算陸續上路，政府推動淨零碳排已超過10年，且年年編列預算。然而從實際成果來看，台灣碳排自2005年達高峰後，到2023年僅減少約4%，減幅有限，且我國發電結構中，超過八成仍仰賴化石燃料，為主要二氧化碳來源，台灣在淨零轉型上的非碳電力發展為何明顯落後。

卓榮泰表示，台灣產業快速發展，需要穩定且充足的電力供應，這也是對產業及國際社會的責任。過去10年綠能發展已有顯著成長，較10年前已有大幅提升。

劉書彬質疑，在歐洲去碳能源結構中，核能占有重要地位，並提及賴總統已表示核二、核三、核四在安全條件下可評估重啟，詢問政府具體時程，並要求明確回答何時可達全球48%左右的潔淨能源占比。

卓榮泰說明，目前僅進入「重啟準備程序」，尚未具備正式重啟條件，仍需經過完整安全審查與程序。

環境部長彭啓明回應，點仍在整體減碳成果。過去5年台灣每年減碳約2%至3%，去年預估接近9%，均符合既定目標。至於能源結構占比，應綜合減碳量及電力排碳係數評估，各國條件不同，難以直接比較，再加上各國條件差異大，也可與新加坡等國比較，其發電亦高度依賴天然氣，但仍屬有效能源配置，重點是穩定邁向淨零。

劉書彬追問，核二、和三重啟是否有助提升潔淨能源占比？彭啓明則說，即使核電重啟，占比也不到一成，但仍屬可行選項之一，政府將採多元能源策略推動淨零。