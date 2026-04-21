快訊

獨派喊戰北市要蔣萬安驗DNA 張景森轟將民主拉回血統老路

台韓股同噴新高 為何外資更愛台灣？專家點出半導體鏈1優勢狠贏南韓

打臉人本禁上廁所指控 小師大學員家長：我每天都在沒人來問我

聽新聞
0:00 / 0:00

核電是否重啟？ 卓榮泰：電力穩定優先、核三尚未具重啟條件

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導

台灣是否重啟核電議題備受關注，行政院長卓榮泰21日強調，台灣產業快速發展，需要穩定且充足的電力供應，這也是對產業及國際社會的責任。過去10年綠能發展已有顯著成長，較10年前已有大幅提升。目前對於核三的進度，僅進入「重啟準備程序」，尚未具備正式重啟條件，仍需經過完整安全審查與程序。

卓榮泰今日赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」，會中民眾黨立委劉書彬提到，在《溫室氣體減量及管理法》建立基礎後，相關千億規模的預算陸續上路，政府推動淨零碳排已超過10年，且年年編列預算。然而從實際成果來看，台灣碳排自2005年達高峰後，到2023年僅減少約4%，減幅有限，且我國發電結構中，超過八成仍仰賴化石燃料，為主要二氧化碳來源，台灣在淨零轉型上的非碳電力發展為何明顯落後。

卓榮泰表示，台灣產業快速發展，需要穩定且充足的電力供應，這也是對產業及國際社會的責任。過去10年綠能發展已有顯著成長，較10年前已有大幅提升。

劉書彬質疑，在歐洲去碳能源結構中，核能占有重要地位，並提及賴總統已表示核二、核三、核四在安全條件下可評估重啟，詢問政府具體時程，並要求明確回答何時可達全球48%左右的潔淨能源占比。

卓榮泰說明，目前僅進入「重啟準備程序」，尚未具備正式重啟條件，仍需經過完整安全審查與程序。

環境部長彭啓明回應，點仍在整體減碳成果。過去5年台灣每年減碳約2%至3%，去年預估接近9%，均符合既定目標。至於能源結構占比，應綜合減碳量及電力排碳係數評估，各國條件不同，難以直接比較，再加上各國條件差異大，也可與新加坡等國比較，其發電亦高度依賴天然氣，但仍屬有效能源配置，重點是穩定邁向淨零。

劉書彬追問，核二、和三重啟是否有助提升潔淨能源占比？彭啓明則說，即使核電重啟，占比也不到一成，但仍屬可行選項之一，政府將採多元能源策略推動淨零。

立法院 民眾黨 行政院長

延伸閱讀

歐洲能源業示警 大陸未來恐主導全球氫能供應鏈

全球儲能電池建設熱潮大爆發 成本已猛驟降75% 改變電網運作方式

卓揆談穩定物價：國際情勢未明朗 仍具高度不確定性

我天然氣法定存量僅11天 綠委盼能增加

相關新聞

終止引進印度移工？ 卓榮泰：沒有任何產業提出需求

國民黨立委王鴻薇今質詢，強力反對印度移工進入台灣，行政院是否會終止引進印度移工？行政院長卓榮泰答詢，不希望用國家歧視來看此事，但會重視國內安全、治安，但目前沒有任何產業，提出引進印度移工需求。

AI新時代／軟體建構的世界正在瓦解 如何走進智核時代

過去15年，全球產業印證一個事實—「軟體正在吃掉世界」（Software is eating the world）。然而，2025年開始，冷酷的反轉正在發生：AI正開始「消化」這些軟體。AI把「軟體產業」從價值中心，降級為基礎設施。「人頭租金」（SaaS 訂閱模式）曾是資本市場的閃耀明星，將會是末日降臨？

商總喊開放大陸團客來台

大陸宣布「十項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題，但遭到政府冷回應。為此商總理事長許舒博昨（20）日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表召開記者會，呼籲政府開放大陸團客來台，可直接促進觀光業發展，並喊話政府不要站在產業及人民對立面，應以整體利益為依歸。

台塑巨型油輪通過荷莫茲 預估5月6日抵麥寮港…可供兩周用量

台塑海運（FPMC）旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助紓解台灣缺油的燃眉之急。

台塑油輪通過荷莫茲海峽 200萬桶原油將抵台

台塑海運旗下超大型原油輪君善輪（Fpmc C Lord）上周已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長

經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。