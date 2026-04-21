卓榮泰：兩岸協商須對等友善 涉台措施應以公權力為基礎

商總昨日率七大公會對於中國「對台十項措施」表態，並提到有部會致電公會施壓，對此，行政院長卓榮泰21日表示，涉台交涉的措施都應有公權力作為協商基礎，待時機成熟就會提出協商，也就是說雙方要有對等、友善的交流態度才能有合作的交流。

卓榮泰今日赴立法院報告「115年度中央政府總預算案」，會前被問及有關全國商業總會昨天率七大公會對於中國「對台十項措施」表態，被認為是以商逼政，商總更爆料記者會前有部會致電公會施壓。

對此，卓榮泰表示，全國各大工商團體與政府都一直持續保持非常好的互動，政府的若干政策在推出的同時，也得到他們很多的支持。他認為未來還是會在對於國家最有利、產業最有利、人民最有利的方向會彼此合作。

卓榮泰說，至於這次國、共兩黨談的十項所謂涉台的措施，很多都是過去都已經談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業跟人民陷於一種不穩定、不確定的狀態。而且政府一直希望雙方都能夠秉持的正確的態度是，歡迎各種健康有序的交流，也歡迎對等尊嚴的各項協商，而且這樣的交流協商大門，永遠敞開不會中斷。

此外，卓榮泰說，比如去年的2月，台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）就主動聯繫海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會），就雙方觀光的各項旅遊的品質、安全、穩定跟公平等等，希望進行協商，但海旅會卻一直一直沒有答覆。過去2年當中，台灣的人民自由自行組團前往中國大陸地區的也有1萬3,400團，人數達到31.7萬人之多，對方來的卻是寥寥可數，這呈現出一種不對等、不公平的狀態。

卓榮泰強調，政府仍認為所談的各項所謂的涉台交涉的措施都應該要有公權力來作為協商的基礎，所以政府會做好各項的準備，「甚至只要時機成熟，我們也可以主動地向對方提出邀請來協商。」

卓榮泰近一步說明，所謂時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有相關於對於所要談的內容，要能夠公開的而且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意跟意願，只要有這樣的時機，我方願意主動向對方來提出，各種就雙方應該談的，無論是商務旅遊，無論是各種農漁民合作等等，這都是我方可以主動，但一定是要等待雙方有這樣的交流誠意，跟這樣的合作的意願。