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桃機攜中油簽署生物多樣性保育 MOU 共築「綠色機場」永續願景

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為深化永續治理、推動生態共榮，桃園國際機場股份有限公司與台灣中油股份有限公司正式簽署「生物多樣性保育合作備忘錄（MOU）」，由機場公司董事長楊偉甫及中油公司董事長方振仁代表簽署，象徵機場大聯盟兩大夥伴在ESG永續治理上的深度結盟，攜手推動生態永續發展。雙方未來將針對桃園、基隆及新北等鄰近場域，推動涵蓋陸域與海域的生物多樣性保育行動，透過資訊共享、技術交流與資源整合，共同落實生態保護與永續發展的核心價值。

本次合作的一大亮點，在於強調「實踐先行、員工參與」。在MOU正式簽署前，雙方已於4月10日共赴竹圍漁港，展開小燕鷗繁殖棲地營造行動。機場公司永續長副總經理余崇立親率同仁實地參與棲地營造作業，透過棲地整地、假鳥擺設及庇護瓦設施布置等前置工作，為小燕鷗打造友善繁殖環境。小燕鷗屬第二級保育類夏候鳥，每年4月至8月為其繁殖期，此次事前棲地整備工作，有助於提升其繁殖成功率，亦體現雙方對生態保育「做中學、做中護」的實踐精神。

未來，機場公司亦將持續號召同仁參與各項生態保育行動。包括參與中油公司桃園煉油廠蝴蝶棲地營造計畫，透過食草與蜜源植物種植，協助復育黃裳鳳蝶等珍貴物種；以及參與基隆石門油庫的棲地友善工作坊，藉由親手編織生態爬梯，協助野生動物脫困溝渠，降低野生動物受困於排水設施的風險。透過實際參與，帶領同仁從生態議題的旁觀者，進一步成為生態保護的守護者。

機場公司將以本次MOU簽署為契機，將「生態永續」納入機場長期治理的核心版圖。未來桃園國際機場除持續強化航空樞紐功能外，更將致力於與周邊社區及自然環境建立和諧共生關係，透過與中油公司等機場大聯盟夥伴共同發揮的影響力，擴大永續行動效益，引領桃園國際機場邁向兼具現代化與生態價值的「綠色機場」。

新北 桃園 大聯盟

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