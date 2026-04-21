台塑巨型油輪通過荷莫茲 預估5月6日抵麥寮港…可供兩周用量

台塑海運（FPMC）旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助紓解台灣缺油的燃眉之急。

路透引述航運分析公司Kpler的數據報導，上周六（18日）有超過20艘船隻通過荷莫茲海峽，創下自3月1日以來通過此海峽的最高紀錄，其中懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪，載有約200萬桶沙烏地阿拉伯原油，正前往台灣。據船舶追蹤網站顯示，預估5月6日可抵麥寮港。

台塑海運官網顯示旗下有六艘超大型油輪，均掛賴比瑞亞籍。

經濟部長龔明鑫日前曾表示，台灣每日平均使用約15萬桶原油，200萬桶原油足以撐上兩周用量。

在上周六成功通過的船隻當中，有五艘最後一次裝載的貨物來自伊朗，涵蓋油品到金屬。其中三艘為液化石油氣（LPG）運輸船，正分別前往中國大陸和印度。

荷莫茲海峽開放又封鎖的24小時內通過的船舶還有，懸掛巴拿馬國旗的Crave號油輪，載有來自阿聯的液化石油氣，正前往印尼；Akti A號和Athina號等兩艘油輪，載有從巴林裝載的成品油，分別前往莫三比克和泰國；懸掛賴比瑞亞國旗的Navig8 Macallister號油輪，正將約50萬桶阿聯輕油運往南韓蔚山；懸掛印度國旗的Desh Garima 號，裝載約78萬桶阿聯達斯（Das）原油，正前往斯里蘭卡；Ruby號載有卡達肥料，正前往阿聯；Merry M散裝輪，載有從沙烏地阿拉伯裝載的石油焦，前往義大利拉溫納。

中東情勢方面，美軍19日在荷莫茲海峽附近攻擊並扣押一艘伊朗貨輪「圖斯卡號」，伊朗誓言報復，讓美伊第二輪談判增添變數。但美國總統川普20日向紐約郵報表示，副總統范斯與美國談判代表團，正前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備進行下一輪磋商。川普甚至說，「如果這回能取得突破性進展，他願意與伊朗領導高層見面」。

儘管伊朗外交部聲稱，「我們對下一輪談判暫無任何計畫」，但不斷有外媒引述知情人士報導，伊朗仍會派代表去伊斯蘭馬巴德。