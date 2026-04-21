台塑油輪通過荷莫茲海峽 200萬桶原油將抵台

台塑海運旗下超大型原油輪君善輪（Fpmc C Lord）上周已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

路透引述航運分析公司Kpler的數據報導，上周六荷莫茲海峽短暫開放期間，有超過廿艘船通過，創下三月一日以來的最高紀錄，其中懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪載有約兩百萬桶沙烏地阿拉伯原油，正前往台灣。

據船舶追蹤網站顯示，君善輪預估五月六日可抵麥寮港。台塑海運官網顯示旗下有六艘超大型油輪，均掛賴比瑞亞籍。

經濟部長龔明鑫日前曾表示，台灣每日平均使用約十五萬桶原油，兩百萬桶原油足以撑上兩周用量。

在周六成功通過的船隻當中，有五艘最後一次裝載的貨物來自伊朗，涵蓋油品到金屬。其中三艘為液化石油氣（ＬＰＧ）運輸船，正分別前往中國大陸和印度。

伊朗外交部長阿拉奇上周五在Ｘ平台上發文宣稱荷莫茲海峽「完全開放」後，部分滯留波斯灣的油輪隨即起錨，航向這條狹窄水道。一艘印度油輪船東接受彭博訪問時表示，這艘油輪當時認定已獲得通行許可，但當船接近伊朗時，卻收到海峽又遭封鎖的語音訊息，伊朗海軍向油輪喊話要求掉頭。

阿拉齊放出的消息加上美國總統川普也宣布荷莫茲海峽已開放，讓少數船隻周六成功通過，但多數船隻仍選擇掉頭並放棄嘗試。但因川普不願解除伊朗港口封鎖，伊朗軍方隨即宣布海峽重新關閉，到了周日，荷莫茲海峽海運再陷停擺。