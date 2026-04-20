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經濟部投審司長由蘇琪彥出任 能源署長由吳志偉陞任
行政院20日核定經濟部投資審議司司長由投審司副司長蘇琪彥出任，能源署長由能源署副署長吳志偉陞任。
蘇琪彥現年52歲，國立台灣大學經濟學系碩士，87年公務人員高等考試二級考試經建行政類科及格，曾任本部原投資審議委員會（組織調整後為本部投資審議司）組長、投資審議司專門委員等職務，學經歷豐富完整且熟稔投資審議業務，未來將運用其所具專業長才，協助推動投資相關法規、業務審查及國外投資審核等重要工作。
吳志偉現年58歲，國立交通大學環境工程學系碩士，84年公務人員高等考試二級考試環境工程類科及格，曾任本部原能源局（組織調整後為本部能源署）專門委員、副組長、組長、本部參事等職務，具備紮實專業背景及行政經驗豐富，未來將借重其在能源領域之專業長才，帶領能源署推動各項能源政策、規劃及管理等重大業務。
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