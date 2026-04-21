商總喊開放大陸團客來台

大陸宣布「十項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題，但遭到政府冷回應。為此商總理事長許舒博昨（20）日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表召開記者會，呼籲政府開放大陸團客來台，可直接促進觀光業發展，並喊話政府不要站在產業及人民對立面，應以整體利益為依歸。

除了對台灣政府提出建議之外，許舒博也向大陸官方喊話，宣布對台灣開放項目措施後，不要因政治因素貿然終止，一旦開放，應該盡量朝向制度化、常態化發展，以維持兩岸經貿穩定交流。他並指出，兩岸之間無論是觀光旅遊、食品、農漁產品、中小企業市場拓銷優惠等，不管是藍綠執政縣市，都應該要一視同仁，不要差別待遇，免得被政治解讀。

商總昨日提出的多項建議，對象包括兩岸政府。對台灣的部分，許舒博強調，全面恢復兩岸空中客運直航正常化，明顯有利於兩岸人員及商務交流，可直接降低往來的中轉成本，同時將促進兩岸旅遊回歸常軌。商總呼籲目前陸方已透過既有的「小兩會」機制向我方正式發函，產業界希望政府把握契機，慎重看待。

對於推動恢復自由行方面，本次陸方以上海市及福建省為試點，商總呼籲我方應趁勢吸引陸客來台，帶動遊覽車等交通運輸業、糕餅伴手禮等產業同步成長，實為多贏。除了開放來台自由行，團客方面也應盡速解凍。

遊覽車客運業品質保障協會理事長鄭春綢昨日也指出，2016年台灣有1.74萬輛遊覽車，927家車行，但至今只剩下1.38萬輛，888家車行，代表鼎盛時期至今，產業非常淒苦，司機頻頻出走，若開放陸客來台，對產業會相當有幫助。

在對大陸官方，商總也強調，陸方2021年開始要求我漁船註冊，許多遠洋漁船多次遭遇行政審查或檢疫方面的困難，如可恢復在大陸卸貨、銷售，不必回台灣再出口，可提高漁獲鮮度，降低運銷成本。