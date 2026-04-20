快訊

大嫂被凌虐到不成人形！Jisoo打破沈默發聲「嚴正切割」

規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

帶恆河水回台灣…瓶底長不明菌體引恐慌 台男急致歉：已送返印度

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長

中央社／ 台北20日電
經濟部發布最新人事異動。圖／聯合報資料照片
經濟部發布最新人事異動。圖／聯合報資料照片

經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任。

經濟部今天透過新聞稿指出，新任能源署署長吳志偉現年58歲，為國立交通大學環境工程學系碩士，通過84年公務人員高等考試二級考試環境工程類科，歷任原能源局（組織調整後為能源署）專門委員、副組長、組長及經濟部參事等職務，行政歷練完整。

經濟部指出，吳志偉具備能源領域專業背景與豐富行政經驗，未來將帶領能源署推動各項能源政策、規劃與管理等重點業務。

另外，新任投審司司長蘇琪彥現年52歲，為國立台灣大學經濟學系碩士，通過87年公務人員高等考試二級考試經建行政類科，曾任原投資審議委員會（組織調整後為投資審議司）組長及投資審議司專門委員等職務，長期投入投資審議業務，經驗完整。

經濟部表示，蘇琪彥熟稔投資審議相關業務，未來將運用其專業，推動投資相關法規、業務審查及對外投資審核等工作，強化投資環境與管理機制。

經濟部 行政院

延伸閱讀

法商EDF風場提出解約撤離台灣 能源署擬重新招標

陸提惠台措施 經濟部：台灣持續與世界接軌…無須回頭依附中國

鴻海、國巨衝刺半導體 台積老臣助攻 左大川加入富鼎董事會

富鼎組超豪華董事會！國巨、鴻海加入還不夠 又找張忠謀愛將左大川助陣

相關新聞

經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長

經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任

前經長郭智輝臉書自曝：他罹患膽管癌 已完成手術

前經濟部長郭智輝20日在臉書上透露，他去年在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他認為他很幸運，是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

卓揆談穩定物價：國際情勢未明朗 仍具高度不確定性

行政院長卓榮泰20日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，政府持續關注中東衝突的民生安定情形，國內整體情勢已趨於穩定，顯示各部會前階段推動穩定措施已見物價穩定的具體成效；惟國際情勢仍未明朗，區域衝突發展多變，國際油價亦呈現波動，上周雖一度下滑，近日再度回升，顯示外在環境仍具高度不確定性。

法商EDF風場提出解約撤離台灣 能源署擬重新招標

台灣離岸風電區塊開發3-1期5座簽約風場之一的法商EDF蔚藍海彰化離岸風電計畫，已在今年2月向能源署提出公文終止行政契約...

兩岸冰封傷觀光、遊覽業 蔬果業盼規範明確

「遊覽車、糕餅業需要陸客團客，好增加載客與消費量！」商總20日的記者會上，遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢強調，台灣車行已經有5分之1倒閉、車子已經少9成以上…

美伊停火協議脆弱 油價波動性仍大

受到伊朗重新開放荷莫茲海峽的消息影響，上周五（16日）國際油價一度大幅回落。根據路透社報導，伊朗外交部長於當日宣布，在停火協議剩餘期間內，將開放荷莫茲海峽，允許商船自由通行。街口投信表示，從荷莫茲海峽「先開放、後封鎖」的快速反轉來看，顯示目前美伊停火協議基礎相當脆弱，且伊朗政府與革命衛隊之間的決策與指揮體系，可能存在明顯落差。若伊朗持續封鎖海峽並堅持談判立場，一旦美方失去耐心、甚至重啟軍事行動，衝突恐進一步升溫，並推升國際油價再度走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。