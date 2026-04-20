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經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長
經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任。
經濟部今天透過新聞稿指出，新任能源署署長吳志偉現年58歲，為國立交通大學環境工程學系碩士，通過84年公務人員高等考試二級考試環境工程類科，歷任原能源局（組織調整後為能源署）專門委員、副組長、組長及經濟部參事等職務，行政歷練完整。
經濟部指出，吳志偉具備能源領域專業背景與豐富行政經驗，未來將帶領能源署推動各項能源政策、規劃與管理等重點業務。
另外，新任投審司司長蘇琪彥現年52歲，為國立台灣大學經濟學系碩士，通過87年公務人員高等考試二級考試經建行政類科，曾任原投資審議委員會（組織調整後為投資審議司）組長及投資審議司專門委員等職務，長期投入投資審議業務，經驗完整。
經濟部表示，蘇琪彥熟稔投資審議相關業務，未來將運用其專業，推動投資相關法規、業務審查及對外投資審核等工作，強化投資環境與管理機制。
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