美退稅上看千億美元 PwC籲企業把握退稅黃金期

美國針對川普政府依「國際緊急經濟權力法」加徵關稅的退稅機制，近期出現關鍵進展。美國海關與邊境保護局（CBP）已公布完整退稅作業細則，並正式啟用新系統，預估涉及退稅金額上看上千億美元。資誠分析，對美國進口商，以及與其往來的台灣出口廠商而言，這波退稅不僅關係到資金回流，更可能重新影響過去的關稅成本分攤。

這項進展源於今年2月20日的判決，認定川普政府依據加徵關稅缺乏明確法律授權，為後續退稅鋪路。隨著判決確立，行政端也加速推動實務操作機制，讓企業能實際申請退還已繳關稅。

依CBP最新規定，美東時間2026年4月20日上午8時起，正式啟用「CAPE系統」（Consolidated Administration and Processing of Entries），專門處理IEEPA關稅的退稅申請。該系統整合於既有的ACE（Automated Commercial Environment）通關平台中，採取「集中申報、批次處理」的新模式，取代過去逐筆報關、逐案退稅的繁瑣流程。符合條件的進口商可一次整併多筆案件申請退稅，由海關集中審核後統一退還，大幅提升效率，也縮短企業等待時間。業界普遍認為，這象徵美國海關從單筆處理走向系統化清算的重要轉變。

目前第一波退稅，鎖定尚未完成清算，或清算後未超過80天的案件。相關案件需先由CBP重新進行清算（reliquidation），確認有溢繳稅款後，才可透過CAPE系統辦理退稅，整體流程仍具有一定門檻與程序要求。

對台灣出口廠商而言，是否能受惠，關鍵在於美國端的進口人角色。如果企業過去是透過美國子公司進口商品，理論上可由子公司名義提出退稅申請；若是由美國客戶作為進口人，則可透過商業談判重新檢視關稅成本分擔，間接分享退稅利益。代表這不只是單純的稅務問題，也牽動供應鏈中的議價與利潤分配。

實務操作上，企業接下來有幾個重點必須優先處理。首先，要盡快盤點過去在IEEPA關稅期間出口至美國的產品與報關資料，確認哪些案件具備退稅條件；其次，應主動與美國進口商溝通，確認對方是否已掌握最新規定並願意啟動申請；同時也要密切注意申請期限與程序細節，避免錯過時效；最後，應回頭檢視既有合約中關於關稅負擔與價格調整的條款，必要時重新協商，以確保自身權益不被稀釋。

普華商務法律事務所合夥律師指出，許多台灣企業過去是由美國子公司擔任進口人，再轉售給當地客戶，此次退稅不僅有助於回收因關稅增加而墊高的成本，也反映美國在貿易措施與總統經濟權限之間，開始更加重視法律授權與程序正當性。未來企業在布局對美出口或投資時，應同步關注關稅制度與政策變化，以降低潛在風險。

此外，由於IEEPA關稅退稅涉及大量文件與技術性流程，實務操作相對複雜。業者若希望加快退稅進度、降低出錯風險，可考慮與專業顧問合作，針對個案進行評估與申請規劃，善用新系統上線所帶來的成本回收機會。