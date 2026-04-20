快訊

大嫂被凌虐到不成人形！Jisoo打破沈默發聲「嚴正切割」

規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

帶恆河水回台灣…瓶底長不明菌體引恐慌 台男急致歉：已送返印度

聽新聞
0:00 / 0:00

美退稅上看千億美元 PwC籲企業把握退稅黃金期

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

美國針對川普政府依「國際緊急經濟權力法」加徵關稅的退稅機制，近期出現關鍵進展。美國海關與邊境保護局（CBP）已公布完整退稅作業細則，並正式啟用新系統，預估涉及退稅金額上看上千億美元。資誠分析，對美國進口商，以及與其往來的台灣出口廠商而言，這波退稅不僅關係到資金回流，更可能重新影響過去的關稅成本分攤。

這項進展源於今年2月20日的判決，認定川普政府依據加徵關稅缺乏明確法律授權，為後續退稅鋪路。隨著判決確立，行政端也加速推動實務操作機制，讓企業能實際申請退還已繳關稅。

依CBP最新規定，美東時間2026年4月20日上午8時起，正式啟用「CAPE系統」（Consolidated Administration and Processing of Entries），專門處理IEEPA關稅的退稅申請。該系統整合於既有的ACE（Automated Commercial Environment）通關平台中，採取「集中申報、批次處理」的新模式，取代過去逐筆報關、逐案退稅的繁瑣流程。符合條件的進口商可一次整併多筆案件申請退稅，由海關集中審核後統一退還，大幅提升效率，也縮短企業等待時間。業界普遍認為，這象徵美國海關從單筆處理走向系統化清算的重要轉變。

目前第一波退稅，鎖定尚未完成清算，或清算後未超過80天的案件。相關案件需先由CBP重新進行清算（reliquidation），確認有溢繳稅款後，才可透過CAPE系統辦理退稅，整體流程仍具有一定門檻與程序要求。

對台灣出口廠商而言，是否能受惠，關鍵在於美國端的進口人角色。如果企業過去是透過美國子公司進口商品，理論上可由子公司名義提出退稅申請；若是由美國客戶作為進口人，則可透過商業談判重新檢視關稅成本分擔，間接分享退稅利益。代表這不只是單純的稅務問題，也牽動供應鏈中的議價與利潤分配。

實務操作上，企業接下來有幾個重點必須優先處理。首先，要盡快盤點過去在IEEPA關稅期間出口至美國的產品與報關資料，確認哪些案件具備退稅條件；其次，應主動與美國進口商溝通，確認對方是否已掌握最新規定並願意啟動申請；同時也要密切注意申請期限與程序細節，避免錯過時效；最後，應回頭檢視既有合約中關於關稅負擔與價格調整的條款，必要時重新協商，以確保自身權益不被稀釋。

普華商務法律事務所合夥律師指出，許多台灣企業過去是由美國子公司擔任進口人，再轉售給當地客戶，此次退稅不僅有助於回收因關稅增加而墊高的成本，也反映美國在貿易措施與總統經濟權限之間，開始更加重視法律授權與程序正當性。未來企業在布局對美出口或投資時，應同步關注關稅制度與政策變化，以降低潛在風險。

此外，由於IEEPA關稅退稅涉及大量文件與技術性流程，實務操作相對複雜。業者若希望加快退稅進度、降低出錯風險，可考慮與專業顧問合作，針對個案進行評估與申請規劃，善用新系統上線所帶來的成本回收機會。

關稅 川普 美國

延伸閱讀

紐時賞析／關稅漲 詐欺與會計花招橫行

大陸「惠台措施」釋利多？ 食藥署揭輸銷卡關：1568件申請僅15件核准

劉大年／從301到貿易壁壘的中美博弈

地緣衝突升溫、關稅警報未解 國發會示警全球經濟風險

相關新聞

經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長

經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任

前經長郭智輝臉書自曝：他罹患膽管癌 已完成手術

前經濟部長郭智輝20日在臉書上透露，他去年在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他認為他很幸運，是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

卓揆談穩定物價：國際情勢未明朗 仍具高度不確定性

行政院長卓榮泰20日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，政府持續關注中東衝突的民生安定情形，國內整體情勢已趨於穩定，顯示各部會前階段推動穩定措施已見物價穩定的具體成效；惟國際情勢仍未明朗，區域衝突發展多變，國際油價亦呈現波動，上周雖一度下滑，近日再度回升，顯示外在環境仍具高度不確定性。

法商EDF風場提出解約撤離台灣 能源署擬重新招標

台灣離岸風電區塊開發3-1期5座簽約風場之一的法商EDF蔚藍海彰化離岸風電計畫，已在今年2月向能源署提出公文終止行政契約...

兩岸冰封傷觀光、遊覽業 蔬果業盼規範明確

「遊覽車、糕餅業需要陸客團客，好增加載客與消費量！」商總20日的記者會上，遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢強調，台灣車行已經有5分之1倒閉、車子已經少9成以上…

美伊停火協議脆弱 油價波動性仍大

受到伊朗重新開放荷莫茲海峽的消息影響，上周五（16日）國際油價一度大幅回落。根據路透社報導，伊朗外交部長於當日宣布，在停火協議剩餘期間內，將開放荷莫茲海峽，允許商船自由通行。街口投信表示，從荷莫茲海峽「先開放、後封鎖」的快速反轉來看，顯示目前美伊停火協議基礎相當脆弱，且伊朗政府與革命衛隊之間的決策與指揮體系，可能存在明顯落差。若伊朗持續封鎖海峽並堅持談判立場，一旦美方失去耐心、甚至重啟軍事行動，衝突恐進一步升溫，並推升國際油價再度走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。