快訊

大嫂被凌虐到不成人形！Jisoo打破沈默發聲「嚴正切割」

規模上修至7.7…日本強震出現長周期震動、達「難以站立」等級

帶恆河水回台灣…瓶底長不明菌體引恐慌 台男急致歉：已送返印度

聽新聞
0:00 / 0:00

前經長郭智輝臉書自曝：他罹患膽管癌 已完成手術

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
前經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片
前經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片

經濟部長郭智輝20日在臉書上透露，他去年在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他認為他很幸運，是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

郭智輝臉書上表示，在周一的傍晚，他有些話想和大家說說。他說離開內閣這大半年，很多朋友見到他都會問一句：「身體還好嗎？」

「我常說自己是非常幸運的一個人，」郭智輝說，去年因為風災的關係，他跑南部跑得多，看起來比較憔悴。賴總統幾次在會議上耳提面命，叫他一定要去做身體檢查。於是他聽總統的話去做健康檢查，沒想到檢查結果令人驚嚇，癌症指數標準值是 5，他那次驗出來是 44。

他表示，後來在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他年輕時得過 B 型肝炎，肝一直比較脆弱，這次腫瘤也是長在肝上。可怕的地方在它不會痛，完全看不出來生病了。若不是賴總統堅持要他去檢查，他大概會繼續工作下去，那可能就不是今天這個結果了。

郭智輝說，這半年走過來，體會最深的真的就是「預防勝於治療」。醫生再厲害，也都是在事後幫你補救。他說，「我們人就像一台車，如果我們都等到壞了才去修，花費高是一回事，修不好就更麻煩了」。如果平時都能好好保養、健康飲食、勤加運動，把自己盡量維持在「健康」狀態，是再好不過的了。

郭智輝呼籲，政府現在都有提供免費成人健檢，去年更把門檻下修到 30 歲，各位千萬不要抱著不檢查就不會有事的心態。及早發現、及早治療，就像他很幸運是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

他說，因這份幸運，他想用來提醒身邊的好朋友，身體健康，才能萬事如意。並再一次謝謝賴總統、行政院院長卓榮泰的關愛，也謝謝台大醫院的醫護人員。

腫瘤 癌症 經濟部長

延伸閱讀

熟悉控肉飯飄香加護病房 澎湖縣長陳光復持續進步「可吸湯汁」

18歲竟罹癌三期！醫曝大腸癌年輕化：年輕人平均多拖128天才就醫

運動人生／黃志雄體壇跨政壇「另種高強度訓練」

中職／速度外還要腦袋 郭天信盜壘破紀錄更懂分析

相關新聞

經濟部人事異動 吳志偉掌能源署、蘇琪彥接投審司長

經濟部發布最新人事異動，行政院今天核定，能源署署長將由現任副署長吳志偉陞任，投資審議司司長則由現任副司長蘇琪彥陞任

前經長郭智輝臉書自曝：他罹患膽管癌 已完成手術

前經濟部長郭智輝20日在臉書上透露，他去年在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他認為他很幸運，是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

卓揆談穩定物價：國際情勢未明朗 仍具高度不確定性

行政院長卓榮泰20日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，政府持續關注中東衝突的民生安定情形，國內整體情勢已趨於穩定，顯示各部會前階段推動穩定措施已見物價穩定的具體成效；惟國際情勢仍未明朗，區域衝突發展多變，國際油價亦呈現波動，上周雖一度下滑，近日再度回升，顯示外在環境仍具高度不確定性。

法商EDF風場提出解約撤離台灣 能源署擬重新招標

台灣離岸風電區塊開發3-1期5座簽約風場之一的法商EDF蔚藍海彰化離岸風電計畫，已在今年2月向能源署提出公文終止行政契約...

兩岸冰封傷觀光、遊覽業 蔬果業盼規範明確

「遊覽車、糕餅業需要陸客團客，好增加載客與消費量！」商總20日的記者會上，遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢強調，台灣車行已經有5分之1倒閉、車子已經少9成以上…

美伊停火協議脆弱 油價波動性仍大

受到伊朗重新開放荷莫茲海峽的消息影響，上周五（16日）國際油價一度大幅回落。根據路透社報導，伊朗外交部長於當日宣布，在停火協議剩餘期間內，將開放荷莫茲海峽，允許商船自由通行。街口投信表示，從荷莫茲海峽「先開放、後封鎖」的快速反轉來看，顯示目前美伊停火協議基礎相當脆弱，且伊朗政府與革命衛隊之間的決策與指揮體系，可能存在明顯落差。若伊朗持續封鎖海峽並堅持談判立場，一旦美方失去耐心、甚至重啟軍事行動，衝突恐進一步升溫，並推升國際油價再度走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。