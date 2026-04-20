前經長郭智輝臉書自曝：他罹患膽管癌 已完成手術

前經濟部長郭智輝20日在臉書上透露，他去年在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他認為他很幸運，是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

郭智輝臉書上表示，在周一的傍晚，他有些話想和大家說說。他說離開內閣這大半年，很多朋友見到他都會問一句：「身體還好嗎？」

「我常說自己是非常幸運的一個人，」郭智輝說，去年因為風災的關係，他跑南部跑得多，看起來比較憔悴。賴總統幾次在會議上耳提面命，叫他一定要去做身體檢查。於是他聽總統的話去做健康檢查，沒想到檢查結果令人驚嚇，癌症指數標準值是 5，他那次驗出來是 44。

他表示，後來在台大做了一連串檢查，確定是膽管癌。他年輕時得過 B 型肝炎，肝一直比較脆弱，這次腫瘤也是長在肝上。可怕的地方在它不會痛，完全看不出來生病了。若不是賴總統堅持要他去檢查，他大概會繼續工作下去，那可能就不是今天這個結果了。

郭智輝說，這半年走過來，體會最深的真的就是「預防勝於治療」。醫生再厲害，也都是在事後幫你補救。他說，「我們人就像一台車，如果我們都等到壞了才去修，花費高是一回事，修不好就更麻煩了」。如果平時都能好好保養、健康飲食、勤加運動，把自己盡量維持在「健康」狀態，是再好不過的了。

郭智輝呼籲，政府現在都有提供免費成人健檢，去年更把門檻下修到 30 歲，各位千萬不要抱著不檢查就不會有事的心態。及早發現、及早治療，就像他很幸運是早期發現，沒有經歷電療化療的折磨，直接手術處理。

他說，因這份幸運，他想用來提醒身邊的好朋友，身體健康，才能萬事如意。並再一次謝謝賴總統、行政院院長卓榮泰的關愛，也謝謝台大醫院的醫護人員。