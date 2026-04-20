台電推電業史科普繪本 插畫展開幕解密水力發電

台電繼出版台灣電力文化資產系列叢書後，再以水力發電為主題推出首本電業文史科普繪本「島嶼來電」，並於台電總處大樓副樓人文藝廊舉行繪本插畫展，今天正式開幕，展覽即日起展出至5月18日。

台電透過新聞稿表示，水力發電作為台灣最早期投入運轉的電力型態，見證台灣產業發展進程，為紀錄這段珍貴歷史記憶，台電攜手文化內容創作團隊，歷時一年實地走訪電廠取材，推出第一本電業文史科普繪本「島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀」。

台電說明，繪本以濁水溪流域電廠為主軸，介紹水力發電從百年前發出第一度電，到50、60年代擔當發電主力、及現今轉型為扮演快速支援電力系統角色的演進歷程，搭配水力發電原理、電廠職人工作日常與電業文史等豐富科普知識，並由曾獲金鼎獎及國際插畫獎的知名插畫家Croter以細膩筆觸繪製插圖，將電力專業轉化為兼具趣味與知識性的繪本圖書，並獲選誠品5月份兒童圖書精選書單。

曾為台電編撰文資叢書的繪本作者陳歆怡分享，團隊在取材過程中，發掘出許多水力發電趣聞，如風景名勝日月潭除是單車環湖、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮，更是「全國最大儲能電池」；而插畫家Croter為兼顧正確與易讀性，不僅多方參考機組模型圖資，也實地走訪電廠瞭解機械結構邏輯，將複雜的發電機組轉化成一幅幅簡潔易懂繪本插圖。

搭配繪本推出，台電今天起也在台電總處大樓人文藝廊副樓舉行「島嶼來電：台灣水力發電時空旅讀」繪本插畫展，將展出至5月18日，現場可沉浸式體驗繪本描繪的故事點滴。