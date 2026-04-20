法商EDF風場提出解約撤離台灣 能源署擬重新招標

台灣離岸風電區塊開發3-1期5座簽約風場之一的法商EDF蔚藍海彰化離岸風電計畫，已在今年2月向能源署提出公文終止行政契約，目前剩少數員工在台灣負責收尾。能源署今天表示，尊重個別業者經營規劃，後續將再重新對外招標，確保海域空間有效運用。

全球離岸風電正面臨逆風，國內方面，推動中的離岸風電區塊開發階段3-1期，原先共5家風場簽約，包括法國電力能源公司（EDF power solutions）在內，但目前僅2風場有明確進度，分別是已融資到位並展開海上建設的哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二期，以及綠電售罄的風睿能源（SRE）海盛風電。

EDF由法國政府100%持股，在2022年12月與台亞風能共同得標開發440MW的「環洋離岸風力發電計畫」（2023年更名為「蔚藍海彰化離岸風電計畫」），目標2028年併網。

EDF去年10月與泛官股購售電平台台灣智慧電能公司簽署為期30年的企業購電協議（CPPA），是台智電首座簽約風場，原預計今年下半年融資到位，同時，持續尋覓投資人共同分攤風險，並盼產業關聯審查能盡速獲得產發署正面回應，然而，進度十分有限。

據了解，今年1年下旬EDF法國母公司高層有來台，經濟部也知悉並持續掌握風場狀況，EDF已在2月提出正式公文終止行政契約，公司也規劃優離方案，員工陸續自願離職，但仍有10多名員工在台灣負責後續收尾工作，包括行政契約相關文書作業、購售電合約、租金事宜。

檢視台灣推動離岸風電至今，已有多家外商撤離台灣，包括德國安能集團（EnBW）、德國萊茵再生能源（RWE Renewables），科理歐永續能源（CorioGeneration），以及西班牙的貝富新能源（BlueFloatEnergy）、伊比德羅拉（Iberdrola）等。

3-1期風場分別是CIP渢妙一（500MW）、科里歐永續能源海鼎二（600MW）、風睿能源（SRE）海盛（Formosa 4）（495MW）、法商EDF及台亞風能蔚藍海（440MW）、力麗集團海峽二（300MW）風場。