街口投信：大陸與巴西供應鏈持續強化 需求偏緊難撐美國黃豆價格上行

街口投信分析，2026年美國黃豆播種進度明顯快於歷史均值，市場焦點已由舊作供給偏緊，逐步轉向新作潛在增產壓力，對價格形成壓抑。根據美國農業部（USDA）作物進度報告，截至2026年4月12日，美國黃豆播種完成約6%，顯著高於歷史同期平均，強化市場對於「提早播種、氣候條件有利」的預期，亦提升產量成長的可能性。

儘管舊作庫存仍偏緊，對價格提供一定支撐，但在上檔受制於增產預期、下檔具基本面支撐的情況下，整體價格呈現區間整理格局，COMEX黃豆期貨7月合約維持橫盤震盪。

分項產品方面，黃豆油期貨技術面自高檔轉弱，顯示價格可能進入修正階段；相對而言，豆粕價格表現仍具韌性，對黃豆形成間接支撐。然而市場亦開始關注，在油價轉弱的情境下，豆粕是否具備持續支撐能力。

此外，近期豆粕與黃豆價格的支撐，部分來自阿根廷收割進度下農民惜售，導致原料供應偏緊、削弱出口競爭力。惟若後續阿根廷再度推出出口稅減免政策，可能促使農民加速銷售，提升壓榨廠開工率，進而擴大豆類製品供給，並加劇與美國之間的出口競爭，對價格形成壓力。

需求端方面，根據路透社報導，中國海關總署於2026年4月公布數據顯示，3月黃豆進口量年增約14.9%至402萬噸，惟低於市場預期，主因中國大陸提高對巴西黃豆的檢驗標準，導致部分船貨延後通關。

然而，中國大陸與巴西之間的黃豆供應鏈連結持續深化。2025年巴西對中國大陸出口量已超過8,000萬噸，且新一季創高產量正逐步轉化為出口，預計於2026年第2季集中到港。在此背景下，即使短期進口節奏受到檢驗影響而出現波動，大陸中長期壓榨廠仍具備充足的巴西來源。

街口投信表示，整體而言，在供給面轉向寬鬆預期且大陸進口結構持續偏向巴西的情況下，美國黃豆難以僅憑需求偏緊預期，推動價格出現顯著上行。