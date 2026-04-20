美伊停火協議脆弱 油價波動性仍大

受到伊朗重新開放荷莫茲海峽的消息影響，上周五（16日）國際油價一度大幅回落。根據路透社報導，伊朗外交部長於當日宣布，在停火協議剩餘期間內，將開放荷莫茲海峽，允許商船自由通行。街口投信表示，從荷莫茲海峽「先開放、後封鎖」的快速反轉來看，顯示目前美伊停火協議基礎相當脆弱，且伊朗政府與革命衛隊之間的決策與指揮體系，可能存在明顯落差。若伊朗持續封鎖海峽並堅持談判立場，一旦美方失去耐心、甚至重啟軍事行動，衝突恐進一步升溫，並推升國際油價再度走高。

然而，伊朗同時警告，若美國海軍持續對其港口實施封鎖，不排除再次關閉這條關鍵能源運輸通道。隨後雙方多次聲明與澄清，使市場對航運恢復時點仍存高度不確定性。

研究機構SEB Research分析指出，儘管海峽重啟象徵局勢出現緩和跡象，但歐洲市場短期內仍將維持緊張，主因船舶自波斯灣航行至主要原油樞紐鹿特丹約需21天，供應回補仍存在時間落差。PVM石油諮詢公司亦表示，若伊朗核計畫與美國解除制裁談判持續停滯，海峽通行仍可能再度中斷。

另一方面，沙烏地阿拉伯財政大臣對海峽重啟表示歡迎，認為有助於石油運輸逐步恢復，但同時強調，在中東局勢未實現長期穩定前，整體供應仍具高度不確定性，且多數產油國恢復產能仍需時間。國際能源總署（IEA）署長亦指出，中東地區因衝突受損的能源產能，可能需約兩年方能回復至戰前水準。

值得注意的是，英國海事貿易行動局（UKMTO）指出，上周六至少有兩艘試圖通過海峽的商船遭砲火攻擊，另有船隻接獲伊朗海軍警告禁止通行。隨後伊朗武裝部隊指揮部表示，由於美方持續封鎖港口並違反停火協議，將加強對荷莫茲海峽的軍事管控，該水道已重新進入嚴格控管狀態。