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兩岸冰封傷觀光、遊覽業 蔬果業盼規範明確

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
商總20日的記者會上，各產業代表講述沒有陸客的產業差別。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
商總20日的記者會上，各產業代表講述沒有陸客的產業差別。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「遊覽車、糕餅業需要陸客團客，好增加載客與消費量！」商總20日的記者會上，遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢強調，台灣車行已經有5分之1倒閉、車子已經少9成以上，司機也出走到其他產業不會再回來，盼陸客來台重振產業。蔬果業喊話中國制定明確檢驗規範，糕餅業則希望輸出到中國的表單可以簡化。

遊覽車9成消失

商總20日與7大公協會召開記者會，呼籲政府要積極響應陸方兩岸直航、恢復自由行、農漁產品輸往中國、食品業與遠洋漁業等過去曾經執行、但後來中止的措施，同時也呼籲兩岸將相關交流制度化，並以產業發展為優先。

遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢強調，全盛時期的遊覽車業有927家車行、17400台遊覽車，如今已剩下888家、1375台。

「司機出走後到其他產業也未必適應！」鄭春綢指出，以前遊覽車司機一個月收入可達10萬，如今卻只剩下4萬，而且司機會因為客運業的8萬入職獎金被吸走，但也有很多司機進入客運業後不適應，之後就不見得再回歸遊覽車業，雖然其他國家也有團客，但與陸客的量無法相比，盼政府鼓勵陸客來台。

簡化流程、明確檢驗

台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠表示，蔬果運輸出國在儲存上有困擾，若擺太久會腐爛，希望中國開放後可以制定很明確的檢驗規範，避免有時候很順利開放、有時候被停很久，而台灣也要協助農民將產品銷往各地。

糕餅公會理事長曾雅玲強調，食品送到中國需要經過食藥署生產企業註冊流程，盼表單可以儘速簡化。被媒體詢問有無陸客對糕餅業的差別，商總理事長許舒博說，以前有陸客時就會有大量糕餅訂單，「幾乎都是一箱箱運回中國」，如今這樣的狀況已經減少。」

糕餅、旅遊仍賴陸市場

「我們不是沒去西方國家拓展市場！」食品流通商業同業公會全國聯合會榮譽理事長賴立彪直言，但西方與我飲食習慣不同，糕餅點心很難推動，且台灣股票除了電子業以外，其他傳產都慘兮兮，盼台灣不要將陸方的橄欖枝當惡意，也盼雙方擱置政治紛爭。

旅館商業同業公會副理事長張琄菡也說，台灣最高峰旅客人數是1200萬，陸客每年約3百萬，台灣旅館目前住宿率約5成，若陸客來台有望提升到65%、不無小補；旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良指出，陸客最高峰一年420萬，如今學生加商務考察不到50萬人次，且停留天數也差很多，有很多導遊失業且不容易轉型。

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