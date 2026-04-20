5月繳碳費 高碳洩漏風險事業224廠排碳占總量76%

排碳大戶今年5月底前，必須依去年的排碳量繳交碳費，但若屬於高碳洩漏風險事業可享2折的優惠。環境部與經濟部日前完成審查，合計224廠符合資格，約占本年度排碳量的76%。

根據「碳費收費辦法」，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，這是碳費去年上路開徵以來，今年是第1年繳交碳費。

其中，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫（A或B）並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天說明，原先估計的高碳洩漏風險事業類別一的家數大概是260廠，不過真正有提出申請，且通過審核者為204廠；再加計類別二的20廠共224廠。

蔡玲儀說，本年度總收費排碳量約1.45億噸，因此估算高碳洩漏風險事業占總量約76%；相較於歐盟總量管制及排放交易（ETS）給予免費核配的比例高達9成，台灣以高碳洩漏風險調整，在制度設計上跟國際來比的話應該還是算嚴謹。

蔡玲儀解釋，若是事業單位以較嚴格的自主減量計畫A，取得每噸碳新台幣50元的優惠費率，且通過高碳洩漏風險事業審核，按公式設計，假設其排放量是100萬噸，就只有20萬噸要繳費（20萬噸乘以50元）；但有人會換算為原來排放量、費率為10元（100萬噸乘以10元），相當於碳費打2折；如台泥即屬於此費率。

高碳洩漏風險事業分為2大類別，包含類別一「正面表列」，是依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算；類別二「維護產業國際競爭力」，業者需具體證明其確實受到碳洩漏風險影響毛利，主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅的事業，或受美國對等關稅政策顯著影響事業等。

根據最終審核結果，類別一共計204廠通過，共計17個行業別。類別二共計20廠通過，其中制度成本影響顯著9廠（以電子製造業為主）、受反傾銷稅影響5廠（包含陶瓷面磚、特定鋁箔、碳鋼鋼板等）、受美國對等關稅政策顯著影響6廠（包含食品業、汽車零組件業）。